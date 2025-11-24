Care e ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025

Biroul Electoral al Municipiului București a decis, luni seară, care este ordinea candidaților pe buletinul de vot.

Ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile de la Primăria București

Iată ordinea candidaților, pe buletinul de vot, stabilită de Biroul Electoral al Municipiului București:

1.Cătălin Drulă

2.Daniel Băluță

3.George Burcea

4.Ciprian Ciucu

5.Ana-Maria Ciceală

6.Liviu Gheorghe Florea

7.Gheorghe Macovei

8.Oana Crețu

9.Mihai Lasca

10.Rareș Lazăr

11.Anca Alexandrescu

12.Dan Trifu

13.Eugen Orlando Teodorovici

14.Gheorghe Nețoiu

15.Vlad Gheorghe

16.Angela Negrotă

17.Filip Titian

Vezi și - Makaveli se retrage, în favoarea Ancăi Alexandrescu, din cursa pentru alegerile de la Primăria Capitalei

Alegerile pentru Primăria București vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025. Rezultatele unui recent sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei au încins apele în spațiul public. Sondajul arată o intenție de vot de 26,6% pentru Daniel Băluță (PSD), 24,2% pentru Ciprian Ciucu (PNL), 19,1% - Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR), Cătălin Drulă (USR) - 11,6%. Vezi mai multe aici!

Anunțul Biroului Electoral al Municipiului București înainte de tragerea la sorți de pe buletinul de vot

”Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 42 - Municipiul Bucureşti, constituit la alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din data de 7 decembrie 2025, aduce la cunoştinţă faptul că, în data de 24 noiembrie, la ora 17:30, la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie Nr. 42, situat în strada Batiştei nr. 13, sector 2, va avea loc tragerea la sorţi în vederea stabilirii numărului de ordine de pe buletinul de vot derulată conform prevederilor art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2025 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare'”, conform unui comunicat al Biroului Electoral Municipal.

Vezi și - A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat