SONDAJ Alegeri primar București 2025, ultimele informații înainte de votul din Capitală

SONDAJ Alegeri primar București 2025. Cinci case de sondare, acreditate

Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar general al Capitalei.

Potrivit BEM, au fost acreditate să facă sondaje Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS, The Center for International Reserch and Analyses SRL, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, IIC Bio-Trade Consulting SRL şi ARA Public Opinion SRL.

Obligațiile operatorilor de sondaj, în ziua votului pentru Capitală

Conform hotărârii BEM, operatorii de sondaj au acces, în baza acreditării, în zona de protecţie de 500 de metri a secţiilor de votare, fără a avea acces în interiorul acestora.

Totodată, operatorii de sondaj au obligaţia de a nu tulbura liniştea şi ordinea publică şi de a nu interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Acreditarea este valabilă şi în copie.

În perioada cuprinsă între momentul încheierii campaniei electorale şi momentul încheierii votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, prin orice mijloace.

În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne înainte de închiderea votării.