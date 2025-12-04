€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Politica SONDAJ Alegeri primar București 2025, ultimele informații înainte de votul din Capitală
Data actualizării: 10:13 04 Dec 2025 | Data publicării: 10:12 04 Dec 2025

SONDAJ Alegeri primar București 2025, ultimele informații înainte de votul din Capitală
Autor: Roxana Neagu

Alegeri Primăria București 2025/ Agerpres/ Vot sondaj Alegeri Primăria București 2025/ SONDAJ
 

Duminică, 7 decembrie 2025, au loc alegerile locale pentru Primăria Municipiului București.

SONDAJ Alegeri primar București 2025. Cinci case de sondare, acreditate

Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar general al Capitalei.

Potrivit BEM, au fost acreditate să facă sondaje Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS, The Center for International Reserch and Analyses SRL, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, IIC Bio-Trade Consulting SRL şi ARA Public Opinion SRL. 

Obligațiile operatorilor de sondaj, în ziua votului pentru Capitală

Conform hotărârii BEM, operatorii de sondaj au acces, în baza acreditării, în zona de protecţie de 500 de metri a secţiilor de votare, fără a avea acces în interiorul acestora.

Totodată, operatorii de sondaj au obligaţia de a nu tulbura liniştea şi ordinea publică şi de a nu interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Acreditarea este valabilă şi în copie.

În perioada cuprinsă între momentul încheierii campaniei electorale şi momentul încheierii votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, prin orice mijloace.

În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne înainte de închiderea votării. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sondaj alegeri bucuresti
primar bucuresti
vot alegeri bucuresti
alegeri primar bucuresti
7 decembrie
alegeri primarie bucuresti
alegeri capitala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Antrenorul lui Mainz, adversara Universității Craiova din Conference League, a fost demis
Publicat acum 31 minute
Mesajul lui Adrian Năstase la moartea Rodicăi Stănoiu. Lucruri mai puțin știute despre fosta ministră a justiției
Publicat acum 32 minute
Restricții de trafic pe DN1 Brașov-Ploiești, după o alunecare de teren în zona Comarnic
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Funcţionarii unei primării din Dolj, acuzați că au furat benzina instituției ani la rând
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat acum 22 ore si 9 minute
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Dec 2025
Reforma pensiilor magistraților, asumată de Bolojan cu huiduieli - ”Demisia”. Bogdan Chirieac: A înnebunit societatea românească
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close