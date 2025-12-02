Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva

Fosta handbalistă de la Oltchim Râmnicu Vâlcea, care a murit la doar 39 de ani, nu își pierduse niciodată speranța că va învinge boala. Fosta ei antrenoare a povestit că Roxana Moise a rămas încrezătoare până în ultima clipă, în ciuda diagnosticului crunt: Cancer cerebral.

Vestea dispariției sale a lovit ca un trăsnet. Cei care au cunoscut-o, de la prietenii legați în cadrul show-ului Exatlon, până la antrenoarele și colegele de la handbal, vorbesc despre Roxana Moise ca despre un om rar, un suflet imens, „un munte de bunătate”. Dispariția ei lasă un gol imens, greu de cuprins în cuvinte.

Steluța Luca, una dintre antrenoarele cu care Roxana a avut o relație cu totul specială, chiar dacă nu a fost pe mâinile ei, ne-a spus tânăra a descoperit că suferea de o formă perversă de cancer cerebral, într-o vară, când își dădea definitivatul pentru antrenorat. Doamna Luca ne-a declarat că, în ciuda bolii pe care s-a luptat să o învingă, Roxana nu afișa niciodată tristețe pe chipul ei. A fost o bătăioasă exemplară pentru toți oamenii care se plâng de dificultăți în viață.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Anevrismul cerebral, cauză majoră de mortalitate, depistat din timp. Dr. Vlad Ciurea, despre metoda "fascinantă" folosită de japonezi

Steluța Luca: „Voia să obțină diploma de antrenorat”



„Pentru mine șocul a fost atunci când am aflat că are probleme de sănătate. Ne intersectam adesea la un anumit restaurant din Vâlcea. Ea a descoperit boala undeva vara, după ce și-a dat definitivatul. Voia să obțină diploma pentru antrenorat. La scurt timp a resimțit dureri mari de cap. În momentul în care și-a făcut un tomograf a descoperit că are o tumoră la creier. Era o tipă foarte ok, nu o vedeai niciodată tristă. Roxana era mereu cu un vibe pozitiv”, a dezvăluit Steluța Luca pentru FANATIK.

Nicoleta Lazăr, a cărei elevă a fost Roxana Moise, a mărturisit că a privit-o ca pe propriul ei copil, mai ales că avea vârsta băiatului ei. Despre fosta jucătoare de handbal a zis că a dat dovadă de o seriozitate exemplară și muncitoare, „o fată extraordinară, cu spirit de echipă”.

„Am vorbit cu ea acum vreo trei luni, când a organizat ea o întâlnire la restaurant cu prima mea generație de copii pe care i-am antrenat. Roxana a fost prima mea generație. Când am ajuns seara acolo, ne-a dat mesaj că ea nu mai putea să vină, că se simte foarte rău. Mai vorbisem cu ea înainte, cred că cel puțin o oră. Și mi-a spus: doamna, eu o să mă fac bine. O să vedeți. Dar se vedea că deja uita ce vorbea. Era foarte optimistă”, a spus, distrusă de durere, Nicoleta Lazăr.

Cât despre cum i-a apărut boala, Lazăr a declarat că necazul a venit când nu se aștepta, fetița ei fiind destul de mare când a aflat diagnosticul. „Prietena ei cea mai bună a stat lângă ea efectiv. A stat lângă ea non-stop. Ea mi-a dat dimineața la șapte jumătate mesaj și zice, doamna, am pierdut-o pe Roxana. Dormea în fiecare seară cu ea în pat”, a continuat Lazăr, potrivit sursei citate.

VEZI ȘI: Tumorile cerebrale: Simptome, diagnostic și cele mai moderne tratamente explicate de Dr. Dan Aurel Nica (SANADOR)

Tumorile cerebrale sunt afecțiuni grave, dar, din fericire, sunt adesea identificate într-un stadiu incipient datorită simptomelor specifice. Dr. Dan Aurel Nica, medic primar neurochirurg la Spitalul Clinic SANADOR, a oferit mai multe detalii despre aceste afecțiuni.

„Tumorile cerebrale sunt descoperite destul de repede pentru că omul vine că îl doare capul și își face un CT, își face un RMN, fiecare cum poate, sau chiar este trimis din diferite motive și atunci problema este descoperită mai repede. Plus că și cei care nu au posibilități sunt trimiși, cum se duc la medic, medicul îi trimite. I se pare ceva suspect și îi trimite la medicul de familie, la CT sau RMN”, spune medicul.

Progresul tehnicilor minim invazive



În ultimii ani, tehnicile minim invazive au devenit din ce în ce mai utilizate în tratarea tumorilor cerebrale. Spitalul Sanador dispune de echipamente de ultimă generație care ajută medicii să realizeze intervenții chirurgicale precise și eficiente.

„Tehnicile minim invazive au început să prindă. În spitalul Sanador sala este foarte bine dotată. E drept că nici noi nu suntem, sau cel puțin nu suntem nepregătiți. Venim după niște cursuri, după niște stagii pe care le-am făcut afară, pentru că e bine să și vezi. Venim după niște congrese pe care le-am făcut, venim după niște lucrări pe care le-am făcut în urma experiențelor și sunt publicate și tratate. Adică nu ne prezentăm chiar așa, mi s-a dus instrumentarul și stăm și ne uităm la el”, explică dr. Dan Aurel Nica.



Importanța diagnosticului precis



Un diagnostic corect și detaliat este esențial pentru succesul tratamentului. Dr. Nica subliniază că investigațiile imagistice avansate ajută la identificarea clară a tumorii și la stabilirea unui plan chirurgical personalizat.

Datorită progresului tehnologic și expertizei medicale, pacienții cu tumori cerebrale beneficiază astăzi de tratamente mai precise și mai sigure, cu riscuri mai reduse și recuperare mai rapidă.

CITEȘTE ȘI: Buzăul se unește pentru Bubu. Cel mai frumos cadou pe care îl putem face de Moș Crăciun: Să dăruim zile



Video: