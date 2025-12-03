€ 5.0910
Dificultățile cu care se confruntă foarte mulți profesori. De ce are nevoie sistemul de învățământ / video
Data publicării: 17:05 03 Dec 2025

EXCLUSIV Dificultățile cu care se confruntă foarte mulți profesori. De ce are nevoie sistemul de învățământ / video
Autor: Elena Aurel

cursuri-elevi-alegeri_72582300 Tot mai mulți profesori se confruntă cu provocări care par să nu aibă o soluție simplă, iar impactul lor asupra învățământului devine tot mai vizibil. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @gpointstudio
 

Dificultățile cu care se confruntă foarte mulți profesori devin tot mai vizibile, iar impactul lor asupra întregului sistem de învățământ ridică semne de întrebare.

Lector univ. dr. Mariana Dogaru, președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), a vorbit despre importanța sprijinului pentru cadrele didactice, necesar din cauza provocărilor generate de elevi, tehnologie și scăderea atenției.

Potrivit acesteia, sprijinul trebuie să vină de la specialiști, mentori, psihologi școlari și directori de școală, care stabilesc direcții și asigură rezultate corespunzătoare.

„Aș vrea să subliniez nevoia de sprijin pe care o au cadrele didactice. Pentru că, pe lângă faptul că există aceste provocări - știm că avem elevi care au anumită structură, că tehnologia i-a reformatat, s-au produs tulburări de atenție sau a scăzut capacitatea de concentrare - și atunci, pe lângă provocările naturale ale timpurilor, în hățișul acesta de probleme, fiecare cadru didactic are nevoie să fie sprijinit de către specialist.

Când zic „specialist”, mă refer la mentor, mă refer la psihologul școlar, care poate să-ți spună cum să gestionezi o anumită situație, mă refer la directorul de școală. Să nu minimalizăm rolul directorului de școală... Mi se pare fundamental în calitate de a seta niște direcții în această zonă... Setează direcții, setează așteptări și sprijină ca rezultatele obținute să fie cele preconizate”, a spus lector univ. dr. Mariana Dogaru. 

VEZI ȘI:  România, la un pas de BLACKOUT: Criza de la Paltinu aruncă România în haos energetic: Prețurile pot exploda

 

Ce este mentorul școlar?

Lector univ. dr. Mariana Dogaru a explicat că mentorul școlar este un profesor cu experiență și autoritate profesională, care ghidează și sprijină colegii în dezvoltarea lor profesională. Acesta ajută la gestionarea situațiilor neașteptate și este necesar nu doar pentru profesorii debutanți, ci și pentru ceilalți profesori.

„Ideea o regăsim și în alte sisteme de învățământ, sisteme care s-au îmbunătățit foarte mult și din această cauză.

Mentorul este colegul meu profesor, care din punct de vedere profesional este la un alt nivel, este recunoscut ca având autoritatea aceasta profesională și care mă poate îndruma. Toată literatura de specialitate vorbește despre faptul că profesorii se pot dezvolta profesional împreună și sub autoritatea unui mentor, care are o pregătire suplimentară pentru ghidarea colegilor.

De foarte multe ori ai nevoie să mai întrebi pe cineva cum se gestionează o anumită situație, pentru că elevul este o individualitate în sine. Există câteva principii pe care le poți aplica, însă de fiecare dată poți să ai surprize, să-ți apară o situație cu care nu te-ai mai întâlnit, pe care nu ai văzut-o niciunde, n-ai citit despre ea, și atunci, existența unui mentor, a unui sprijin în școală, este esențială - nu numai pentru profesorii debutanți, care și ei au nevoie de inserție în primul an de învățământ, dar și pentru ceilalți profesori, care pot să împărtășească din experiența lor și pot să te ajute să deblochezi situația”, a spus lector univ. dr. Mariana Dogaru la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici. 

VEZI ȘI: USR, sub presiune după criza apei de la Paltinu: Acuzații și răspunsuri întârziate

Video: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mariana dogaru
DC EDU
aracip
profesori debutanti
invatamant
