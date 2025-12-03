PSD: solicităm USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu

Într-un comunicat dur, PSD afirmă că decizia de golire a lacului de acumulare Paltinu, coordonată de ministra Diana Buzoianu, a generat riscuri majore pentru populație și infrastructură. Social-democrații susțin că demnitarul USR „a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariției unei situații de urgență” și că „a tratat lucrurile cu superficialitate”.

PSD o acuză pe Buzoianu că ar fi mințit public, spunând că nu a fost informată, deși, potrivit partidului, aceasta a fost direct implicată în operațiune.

Acuzații privind riscuri pentru populație și sistemul energetic

Conform PSD, modul de gestionare a situației de la barajul Paltinu ar fi pus în pericol „viața și sănătatea a sute de mii de oameni” și ar fi provocat „un dezechilibru major în sistemul energetic național”.

Social-democrații avertizează și că ministra ar fi fost aproape să declanșeze o criză de sănătate publică prin solicitarea ca apă menajeră infestată să fie livrată prin rețelele de apă potabilă din zonele afectate. PSD susține că această situație a fost prevenită doar datorită opoziției Direcției de Sănătate Publică (DSP).

PSD cere premierului intervenție rapidă

„Cât de mare trebuie să fie dezastrul pentru a mai accepta amatorismul și incompetența de la vârful Ministerului Mediului?”, întreabă PSD în mesajul adresat premierului Ilie Bolojan. Partidul amintește că ministra și-ar fi instalat oameni apropiați în conducerea Administrației Naționale Apele Române și că și-ar fi asumat personal operațiunea, asigurând populația că nu există niciun pericol.

USR, acuzat de „campanie mincinoasă”

PSD cere conducerii USR să-și asume „împreună cu ministra Buzoianu” consecințele dezastrului de la Paltinu. Totodată, social-democrații solicită formațiunii să înceteze ceea ce numesc „campanie mincinoasă de intoxicare”, acuzând USR că insinuează fals legături între PSD și persoane care „nici măcar nu mai activează” în compania de distribuție a apei din Prahova.

„Nu vă puteți ascunde la infinit incompetența!”, se încheie mesajul transmis de PSD.