€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Stiri PSD: solicităm USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu
Data actualizării: 18:45 03 Dec 2025 | Data publicării: 18:45 03 Dec 2025

PSD: solicităm USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu
Autor: Alexandra Curtache

PALTINU Paltinu
 

Partidul Social Democrat solicită premierului Ilie Bolojan să o tragă la răspundere pe ministra Mediului, Apei și Pădurilor, Diana Buzoianu (USR), pe care o acuză de o gestionare „catastrofală” a golirii lacului de acumulare Paltinu.

Într-un comunicat dur, PSD afirmă că decizia de golire a lacului de acumulare Paltinu, coordonată de ministra Diana Buzoianu, a generat riscuri majore pentru populație și infrastructură. Social-democrații susțin că demnitarul USR „a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariției unei situații de urgență” și că „a tratat lucrurile cu superficialitate”.

PSD o acuză pe Buzoianu că ar fi mințit public, spunând că nu a fost informată, deși, potrivit partidului, aceasta a fost direct implicată în operațiune.

Acuzații privind riscuri pentru populație și sistemul energetic

Conform PSD, modul de gestionare a situației de la barajul Paltinu ar fi pus în pericol „viața și sănătatea a sute de mii de oameni” și ar fi provocat „un dezechilibru major în sistemul energetic național”.

Social-democrații avertizează și că ministra ar fi fost aproape să declanșeze o criză de sănătate publică prin solicitarea ca apă menajeră infestată să fie livrată prin rețelele de apă potabilă din zonele afectate. PSD susține că această situație a fost prevenită doar datorită opoziției Direcției de Sănătate Publică (DSP).

PSD cere premierului intervenție rapidă

„Cât de mare trebuie să fie dezastrul pentru a mai accepta amatorismul și incompetența de la vârful Ministerului Mediului?”, întreabă PSD în mesajul adresat premierului Ilie Bolojan. Partidul amintește că ministra și-ar fi instalat oameni apropiați în conducerea Administrației Naționale Apele Române și că și-ar fi asumat personal operațiunea, asigurând populația că nu există niciun pericol.

USR, acuzat de „campanie mincinoasă”

PSD cere conducerii USR să-și asume „împreună cu ministra Buzoianu” consecințele dezastrului de la Paltinu. Totodată, social-democrații solicită formațiunii să înceteze ceea ce numesc „campanie mincinoasă de intoxicare”, acuzând USR că insinuează fals legături între PSD și persoane care „nici măcar nu mai activează” în compania de distribuție a apei din Prahova.

„Nu vă puteți ascunde la infinit incompetența!”, se încheie mesajul transmis de PSD.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

paltinu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Se schimbă regulile jocului pe piața imobiliară? Bruxellesul pregătește un fond pentru locuințe
Publicat acum 27 minute
Ziua Națională a României în Austria. Bolojan: „Mulţumesc comunităţii româneşti. Ne faceţi cinste”
Publicat acum 29 minute
Administraţia Trump a lansat o operaţiune de arestare a imigranţilor la New Orleans
Publicat acum 46 minute
Mesajul lui Robert Cazanciuc de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Publicat acum 53 minute
Jurnalistul Liviu Mihaiu a zis cu cine votează la Primăria București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close