IULIUS obține prima refinanțare unitară din România pentru un portofoliu mixed-use, în valoare de 305 milioane de euro

Este un demers în premieră, fiind o refinanțare unitară a unui portofoliu de clădiri multiple, cu funcțiuni distincte, parte a unui proiect mixed-use – Palas Iași. Creditul este acordat de un sindicat bancar din care fac parte: Erste Group Bank Austria, BCR, Raiffeisen România și Raiffeisen Bank International Austria. Finanțarea va asigura capitalul necesar procesului de reamenajare a ansamblului Palas Iași și va susține implementarea proiectelor în dezvoltare ale companiei.

Primul ansamblu mixed-use de regenerare urbană din România, Palas Iași, inaugurat în 2012, reprezintă în continuare un reper pentru dezvoltările real-estate autohtone, un model de bune practici în implementarea unui parteneriat public – privat și un pol de creștere regională, economică, turistică și socială. Este un proiect cu performanțe competitive în industria autohtonă de profil, atât în ceea ce privește rezultatele financiare, cât și numărul de vizite înregistrat, care anul trecut a depășit 22,2 milioane. Pentru acesta, compania IULIUS a obținut o refinanțare în valoare de peste 305 milioane de euro, reprezentând prima creditare unitară acordată unui portofoliu de clădiri multiple, cu funcțiuni variate - retail, office, entertainment, centru de evenimente - integrate într-un proiect mixed-use. Este un credit acordat de un sindicat bancar condus de Erste Group Bank Austria, ca agent principal, din care mai fac parte Banca Comercială Română (BCR), Raiffeisen România și Raiffeisen Bank International Austria.

Refinanțare record pentru IULIUS și recunoaștere internațională din partea Erste Group

„IULIUS reprezintă dezvoltatorul real-estate de top care, dincolo de logica pur comercială, creează o valoare adăugată substanțială pentru comunităţile în care investeşte. Aşadar, Palas Iaşi, proiectul emblematic al IULIUS, este unul dintre cele mai de succes exemple de revitalizare urbană durabilă din România şi din întreaga regiune, iar Erste Group Bank AG este deosebit de mândră că şi-a putut aduce contribuţia la finanţarea sustenabilă a acestuia”, a declarat Marko Brekic, Senior Client Executive Erste Group Bank AG.

„IULIUS a finalizat cu succes un pas major în procesul de optimizare a resurselor și costurilor aferente portofoliului de credite, prin semnarea unei refinanțări în valoare de 305,6 milioane de euro. Reprezintă o confirmare puternică, la nivelul sectorului bancar și în real-estate, a relevanței, impactului și calității proiectelor IULIUS, în care sinergia dintre funcțiunile de retail, office și entertainment le consolidează poziționarea drept destinații regionale de business, shopping și lifestyle pe termen lung și le crește reziliența. Odată cu această tranzacție, grupul IULIUS atinge o bornă istorică în 2025, cu finanțări totale atrase într-un an de peste 700 milioane de euro, incluzând și cel mai mare credit verde obținut de un proiect în dezvoltare – RIVUS Cluj-Napoca, de peste 400 milioane de euro, în luna mai. Este un rezultat care asigură lichiditatea necesară dezvoltării noilor proiecte pe care compania IULIUS le are în derulare. În același timp, ne continuăm strategia de diversificare a bazei de finanțatori, adăugând Raiffeisen România și Raiffeisen Bank International Austria în portofoliul de parteneri bancari naționali și internaționali, alături de Erste Bank, un partener strategic al grupului”, spune Marius Perșenea, Chief Operating Officer IULIUS.

Palas Iași, în proces de reamenajare

Compania IULIUS a început procesul de reamenajare a ansamblului mixed-use Palas Iași după un concept semnat de celebrul birou de arhitectură Foster + Partners. Noua etapă presupune optimizarea și valorificarea elementelor de unicitate ale proiectului: parcul și spațiile verzi, experiențele pentru toate vârstele, conexiunea cu Palatul Culturii și diversitatea zonei de shopping și dining.

Reamenajarea Palas va presupune intervenții arhitecturale care vor pune în valoare conexiunea cu Palatul Culturii, iar Atriumul, zona centrală a clădirii de retail, va avea suprafețe vitrate generoase pentru mai multă lumină naturală și pentru a oferi o perspectivă spectaculoasă asupra clădirii simbol a Iașului. Odată cu această etapă, suprafața totală de retail va ajunge la 80.000 mp închiriabili. Vor fi extinderi de magazine și noi formate flagship store implementate pentru ancorele principale actuale, branduri în premieră regională, din fashion, department store, bijuterii, sport, cosmetice, spații de joacă pentru copii și centre de distracție pentru toate vârstele, precum şi concepte noi de food & beverage.

Va fi reamenajată și grădina Palas, care va include crearea unor noi trasee de promenadă, jocuri de apă în cascade, zone de relaxare şi activități în aer liber. De asemenea, centrul de conferințe Congress Hall va fi relocat într-un spațiu nou, cu panoramă spre Palatul Culturii, și va include 4 săli cu o capacitate de 1.000 de locuri și facilități ultramoderne. Remodelarea Palas Iași vizează și esplanada Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul”, unul dintre punctele de acces în ansamblu. Lucrările au început deja în această zonă, urmând să devină un spațiu mai verde, ce va include zone de relaxare, restaurante și terase, un amfiteatru urban în aer liber, precum și facilități pentru familii. Intervenția de sub esplanadă va permite și crearea de spații suplimentare de retail, conectate direct cu mall-ul.

Despre Palas Iași

Inaugurat în 2012, Palas Iaşi reprezintă cea mai mare investiţie în real estate din estul ţării, în valoare de peste 320 milioane de euro. Situat lângă Palatul Culturii, Palas este primul proiect de tip mixed-use realizat în România şi include: peste 270 de magazine, şapte clădiri de birouri clasa A (75.600 mp), la care se adaugă Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din România, dezvoltată în proximitate (60.000 mp), un centru de evenimente, hotel de 4*, restaurante și cafenele tematice, parc de 50.000 mp, carusel, patinoar sezonier și alte facilități de timp liber, precum și cea mai mare parcare subterană din România, cu peste 2.500 de locuri. Prin mixul inedit și complex de shopping și entertainment, Palas atrage anual peste 22,2 milioane de vizitatori, inclusiv din Republica Moldova.

Compania IULIUS este dezvoltator și operator specializat în ample proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava. Investiţiile realizate depăşesc 1,3 miliarde de euro. Portofoliul este compus din două proiecte mixte (Palas Iaşi şi Iulius Town Timişoara), reţeaua naţională Iulius Mall (Iaşi, Cluj-Napoca, Suceava), două proiecte de proximitate Family Market (Iaşi) și 15 clădiri office în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. Portofoliul include peste 242.000 mp de spații office premium și 320.000 mp de spaţii de retail, proiectele fiind lidere de piață la nivel regional, cu peste 73 de milioane de vizite anual. Compania are în dezvoltare alte două proiecte mixte majore de reconversie urbană, la Cluj-Napoca şi Constanţa, investiţii estimate la peste 1,3 miliarde de euro.