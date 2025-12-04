Lukoil, pe lista de achiziții a unui afacerist care a deținut o platformă pentru adulți

Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fost acționar majoritar al platformei pentru adulți Pornhub, s-a adresat Trezoreriei SUA în legătură cu achiziția activelor companiei petroliere ruse Lukoil, după ce administrația Trump a impus sancțiuni împotriva a două companii petroliere rusești, la finalul lunii octombrie.

Reacția lui Bernd Bergmair la posibilitatea de a cumpăra active Lukoil

„Evident, Lukoil International GmbH ar fi o investiție excelentă și oricine ar fi norocos să aibă privilegiul de a deține aceste active”, a declarat Bergmair pentru Reuters, citat de oilprice.com.

„De regulă, nu comentez despre potențiale investiții”, a adăugat el.

Activele Lukoil, deschise negocierilor după aprobarea Trezoreriei SUA

Trezoreria SUA a dat undă verde companiilor, luna trecută, să înceapă discuțiile cu Lukoil pentru activele sale externe, iar giganți americani din domeniul petrolului și gazelor, precum Exxon Mobil (NYSE:XOM) și Chevron (NYSE:CVX), și-au exprimat deja interesul.

Exxon poartă discuții cu Ministerul Petrolului din Irak pentru a cumpăra 75% din participația Lukoil în câmpul petrolier West Qurna 2, unul dintre cele mai mari din țară. Ministerul irakian al petrolului a invitat mai multe companii petroliere americane să participe la negocieri pentru preluarea West Qurna 2 printr-un proces de licitație competitivă. Câmpul petrolier West Qurna-2 produce peste 400.000 de barili de petrol pe zi. Guvernul irakian a preluat operațiunile la West Qurna 2, inclusiv plata directă a salariilor angajaților.

Anterior, Lukoil a ajuns la un acord preliminar cu Gunvor pentru a-și vinde activele internaționale. Totuși, gigantul comerical a renunțat la oferta de 22 de miliarde de dolari după ce Trezoreria SUA și-a exprimat nemulțumirea față de tranzacție, catalogând Gunvor drept „o marionetă” a Rusiei.

„Președintele Trump a fost clar că războiul trebuie să se termine imediat. Atât timp cât Putin continuă uciderile fără sens, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu va primi niciodată licența de a opera și a profita”, a transmis Trezoreria SUA într-o postare pe X.

Cine e Bernd Bergmair

În anii '90, Bergmair a lucrat la Goldman Sachs, înainte de a-și concentra activitatea pe investiții private. El a devenit cel mai mare acționar al MindGeek, compania cu sediul în Luxemburg, proprietara platformelor Pornhub, RedTube și YouPorn.

This is Bernd Bergmair. Bernd is the previously hidden majority owner of Pornhub and MindGeek. He will be held accountable for the profits he has made off of the mass exploitation of countless victims. #Traffickinghub pic.twitter.com/oWbTcfx4D3 — Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) December 21, 2021

În 2023, compania a fost preluată de un investitor privat canadian. În 2021, The Sunday Times estima averea lui Bergmair la 1,2 miliarde de lire sterline (1,4 miliarde de euro), potrivit sfg.

Citește și: Lukoil închide 430 de benzinării dintr-un singur stat UE, din cauza sanctiunilor SUA