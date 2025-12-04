Bărbat din Galați găsit rănit grav acasă, cu o rană la cap, care ar fi fost provocată prin împuşcare

Conform Inspectoratului Județean Galați, la ora 07:00, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Lieşti au fost sesizaţi prin apel la numărul unic de urgenţă 112 de către o femeie din localitate, care a anunţat că şi-a găsit tatăl rănit.

Victima a fost preluată de un echipaj SMURD

"Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că sesizarea se confirmă. Bărbatul, de 57 de ani, a fost găsit de către fiica sa căzut într-o magazie a locuinţei, prezentând o rană sângerândă la nivelul capului, lângă acesta aflându-se un dispozitiv de tip asomator.

Victima a fost preluată de un echipaj SMURD şi transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", a transmis IPJ Galaţi.

Dosar penal întocmit de polițiști

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, notează Agerpres.

