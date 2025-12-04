€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Bărbat din Galați găsit rănit grav acasă, cu o rană la cap, care ar fi fost provocată prin împuşcare
Data publicării: 11:56 04 Dec 2025

Bărbat din Galați găsit rănit grav acasă, cu o rană la cap, care ar fi fost provocată prin împuşcare
Autor: Andrei Itu

Bărbat din Galați găsit rănit grav acasă, cu o rană la cap, care ar fi fost provocată prin împuşcare Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Un bărbat din localitatea Piscu, județul Galați, a ajuns la spital după ce a fost găsit cu o rană la cap, posibil provocată prin împuşcare.

Conform Inspectoratului Județean Galați, la ora 07:00, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Lieşti au fost sesizaţi prin apel la numărul unic de urgenţă 112 de către o femeie din localitate, care a anunţat că şi-a găsit tatăl rănit.

Victima a fost preluată de un echipaj SMURD

"Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că sesizarea se confirmă. Bărbatul, de 57 de ani, a fost găsit de către fiica sa căzut într-o magazie a locuinţei, prezentând o rană sângerândă la nivelul capului, lângă acesta aflându-se un dispozitiv de tip asomator.

Victima a fost preluată de un echipaj SMURD şi transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", a transmis IPJ Galaţi.

Dosar penal întocmit de polițiști

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, notează Agerpres.

Vezi și --- Poliția a confiscat sute de materiale pirotehnice ilegale din casa unui tânăr din Botoșani

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

galati
ipj galati
impuscare
liesti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Reacția lui Ilie Bolojan, după ce s-a cerut demisia Dianei Buzoianu
Publicat acum 54 minute
Curs valutar BNR azi, 4 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu leul
Publicat acum 57 minute
Prințul Harry, glumă acidă despre Donald Trump
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Se zdruncină scaunul lui Bolojan, dacă pierde Ciucu Bucureștiul? Răspunsul primarului PNL
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Cine e Paul Moldovan, cel care l-ar înlocui pe Ciprian Ciucu în Sectorul 6 dacă va câștiga Primăria Capitalei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close