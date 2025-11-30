€ 5.0906
Stiri

DCNews Stiri Poliția a confiscat sute de materiale pirotehnice ilegale din casa unui tânăr din Botoșani
Data publicării: 15:54 30 Noi 2025

Poliția a confiscat sute de materiale pirotehnice ilegale din casa unui tânăr din Botoșani
Autor: Tiberiu Vasile

artificii Foto: Octav Ganea, Inquam Photos
 

Polițiștii din Botoșani au descoperit peste 200 de articole pirotehnice ilegale, în urma unei percheziții la locuința unui tânăr.

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani au efectuat, sâmbătă, o percheziţie la locuinţa unui tânăr din comuna Răchiţi bănuit de comiterea a trei infracţiuni de braconaj, iar în timpul acţiunii au descoperit peste 200 de articole pirotehnice, au declarat, duminică, reprezentanţii IPJ Botoşani.

Întreaga cantitate, de aproximativ 55 de kilograme de materiale pirotehnice a fost ridicată 

Potrivit acestora, tânărul nu deţinea calitatea de pirotehnician autorizat pentru a efectua operaţiuni cu articolele pirotehnice identificate, iar din acest motiv întreaga cantitate, de aproximativ 55 de kilograme de materiale pirotehnice a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

"Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept. Poliţiştii reamintesc cetăţenilor că deţinerea şi folosirea articolelor pirotehnice în alte scopuri decât cele permise de lege este interzisă", au precizat oficialii IPJ Botoşani, conform Agerpres.

pirotehnice
botosani
