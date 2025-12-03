Criză la Barajul Paltinu. Nicușor Dan: „Eșec grav al statului. Vinovații trebuie să plătească”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj pe Facebook în care subliniază necesitatea soluțiilor urgente și a responsabilității instituțiilor implicate.

Lipsa de anticipare și comunicare, cauze ale crizei

„Situația dezastruoasă de la Barajul Paltinu, care a generat o criză de proporții pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, arată cât de grave pot deveni consecințele lipsei de anticipare corectă și de comunicare dintre instituțiile statului. Această vulnerabilitate trebuie remediată în viitor”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

El a subliniat că documentațiile tehnice trebuie să fie întocmite ținând cont de toate scenariile posibile, astfel încât factorii de decizie să dispună de informațiile necesare pentru prevenirea unor situații similare.

Prioritate: găsirea de soluții

Președintele a atras atenția că în prezent accentul trebuie pus pe găsirea soluțiilor, nu pe luptele politice sau declarațiile cu miză electorală.

„În acest moment, atenția trebuie îndreptată cu prioritate spre găsirea de soluții. Luptele politice și declarațiile cu miză electorală nu ajută la nimic”, a mai afirmat el.

Control și responsabilitate

Nicușor Dan a anunțat că un control este în derulare pentru a analiza cauzele situației de la Paltinu și pentru a stabili vinovații. „Controlul demarat pentru a analiza situația de la Paltinu va stabili cine a greșit, iar toți cei vinovați trebuie să plătească”, a transmis acesta.

Președintele a subliniat și necesitatea unor angajări bazate pe competență în pozițiile de conducere ale autorităților statului.

„Chiar dacă va fi un proces de durată, eficientizarea administrației publice este obligatorie pentru ca statul să își poată îndeplini misiunea de a fi în slujba cetățenilor”, a concluzionat Nicușor Dan.