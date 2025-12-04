€ 5.0920
Stiri

Federica Mogherini, demisie după ancheta pentru corupţie
Data actualizării: 17:10 04 Dec 2025 | Data publicării: 17:02 04 Dec 2025

Federica Mogherini, demisie după ancheta pentru corupţie
Autor: Elena Aurel

steagul uniunii eruopene Federica Mogherini a demisionat de la Colegiul Europei din Bruges în contextul unei anchete de corupţie. Sursa foto: https://www.freepik.com; @EyeEm
 

Federica Mogherini a demisionat de la Colegiul Europei din Bruges în contextul unei anchete de corupţie.

Federica Mogherini, fostă şefă a diplomaţiei Uniunii Europene, a demisionat din funcţiile deţinute la Colegiul Europei din Bruges (Belgia) pe fondul anchetei pentru corupţie care o are în centrul său, informează joi dpa şi Reuters, citate de Agerpres. 

Mogherini a demisionat din funcţia de rector al Colegiului Europei şi din cea de director al Academiei Diplomatice a Uniunii Europene.

Potrivit Parchetului European, ancheta vizează trei persoane pentru presupuse fapte de fraudă şi corupţie în cadrul contractelor publice, conflict de interese şi încălcarea secretului profesional', în legătură cu fraudarea de fonduri UE destinate formării de tineri diplomaţi.

Avocatul lui Mogherini a declarat că ea neagă că ar fi comis ilegalităţi, şi cooperează cu anchetatorii.

A refuzat Franța pentru România: Medicul Răzvan Radu a revoluționat tratamentul AVC în spitalele publice

Stefano Sannino va demisiona

Un alt suspect în acest caz, Stefano Sannino, înalt diplomat în cadrul Comisiei Europene, a afirmat într-un e-mail consultat miercuri de Reuters că va demisiona în cursul acestei luni, considerând că nu este potrivit să continue în contextul anchetei. El s-a declarat 'încrezător că totul va fi lămurit', dar nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta.

Federica Mogherini a condus Serviciul European de Acţiune Externă al UE (SEAE) între anii 2014 şi 2019, iar în 2020 a devenit rector al Colegiului Europei, un institut de studii europene post-universitare care pregăteşte funcţionari europeni.

Mogherini şi Sannino, amândoi cetăţeni italieni, sunt bine-cunoscuţi în cercurile diplomatice de la Bruxelles, iar veştile despre acuzaţiile care li se aduc au trimis unde de şoc în comunitatea UE.

Comentarii

