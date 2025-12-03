€ 5.0910
DCNews Stiri Scandal în Parlamentul Bulgariei: Politicienii, la un pas de bătaie după protestele de stradă (VIDEO)
Data publicării: 16:00 03 Dec 2025

Scandal în Parlamentul Bulgariei: Politicienii, la un pas de bătaie după protestele de stradă (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Scandal în Parlamentul Bulgariei Politicienii, la un pas de bătaie după protestele de stradă (VIDEO) Sursa Foto: Captura Facebook @Manol Peykov
 

Un nou scandal în Parlamentul Bulgariei a izbucnit după protestele de la Sofia, unde tensiunile politice au degenerat într-o confruntare directă între politicieni.

O confruntare violentă a avut loc în Parlamentul bulgar. Incidentul a pornit după ce Ivaylo Mirchev, copreședintele formațiunii „Da, Bulgaria”, a mers împreună cu mai mulți colegi de partid spre biroul lui Delyan Peevski, liderul „DPS-Un Nou început”. Schimbul de replici, relatat de Novinite, a avut loc pe fondul unor declarații politice tensionate. 

Radoslav Revanski, primar al orașului Belitsa și membru DPS, a fost primul care a deschis ușa biroului și a încercat să oprească discuția, acuzându-l pe Mirchev de comportament neadecvat.

„Peevski ar trebui să iasă afară! Sunați-l să vină, e cea mai curajoasă persoană care a venit!”, a strigat Mirchev, în timp ce Revanski protesta față de modul acestuia de a aborda situația.

În câteva momente, Peevski a apărut, însoțit de agenți ai Serviciului Național de Securitate și membri ai DPS, printre care Yordan Țonev. Confruntat direct, liderul DPS a refuzat să discute și s-a retras în birou, spunându-i lui Mirchev să „își ia medicamentele”, strigând din interior „Nu urii!”.

Replica lui Mirchev a venit imediat: l-a acuzat pe adversarul său că reprezintă „mafia murdară” care s-a infiltrat în Parlament.

Întregul incident a fost transmis live pe Facebook, devenind rapid viral. Mirchev a susținut ulterior că reacția sa a fost determinată de atacurile publice anterioare lansate de Peevski la adresa opoziției.

Scandalul din Parlament, pe fondul protestelor masive din Bulgaria

După tensiunile din legislativ, Peevski a declarat presei că doar alegătorii săi îi pot solicita demisia. El a precizat că DPS va sprijini bugetul național „dacă este bun pentru popor”, insistând că sprijinul social nu va fi afectat. Totodată, acesta a susținut că opoziția apără interese oligarhice.

Între timp, atmosfera din Bulgaria rămâne explozivă. Criza a izbucnit după un protest uriaș la Sofia, unde sute de mii de cetățeni au cerut demisia guvernului Jelyazkov și au denunțat influența oligarhilor. Manifestanții l-au indicat pe Peevski ca simbol al corupției și al problemelor sistemice.

Discursurile liderilor opoziției și marșurile care au blocat centrul capitalei au pus presiune uriașă pe autorități. Principala nemulțumire: proiectul de buget pentru 2026, primul redactat direct în euro, înaintea adoptării monedei unice de către Bulgaria la 1 ianuarie.

Mii de oameni au ieșit luni seară în stradă nu doar în Sofia, ci și în alte orașe, iar protestele, în mare parte pașnice, s-au încheiat cu incidente izolate și intervenții ale forțelor de ordine.

Scandalul politic rămâne deschis

Pe fondul escaladării tensiunilor, scandalul din Parlament pare departe de final. Atât criticile publice cât și atacurile directe dintre cei doi politicieni continuă să alimenteze nemulțumirea societății, în timp ce protestele din Bulgaria sunt departe de a se opri, conform Novinite.

CITEȘTE ȘI: FOTO/VIDEO Violențe la protestele din Bulgaria: Zeci de arestări și polițiști răniți

VEZI VIDEO AICI: 

