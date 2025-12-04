€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Maşină de poliţie făcută zob la Curteni. Un conflict între fraţi aduce trupele speciale în sat
Data actualizării: 21:40 04 Dec 2025 | Data publicării: 21:40 04 Dec 2025

Maşină de poliţie făcută zob la Curteni. Un conflict între fraţi aduce trupele speciale în sat
Autor: Alexandra Curtache

politie Sursa foto: Freepik - Poliție
 

O intervenţie cu luptători SAS şi jandarmi a avut loc după un scandal violent în comuna Sântana de Mureş.

O autospecială de poliţie a fost avariată, joi după-amiază, în timpul unei intervenţii la un conflict izbucnit între trei fraţi, în satul Curteni, comuna Sântana de Mureş.

Situaţia a escaladat rapid, astfel că, pe lângă echipajele de poliţie trimise iniţial la faţa locului, au fost solicitaţi şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale (SAS), precum şi jandarmi, pentru aplanarea scandalului.

Sesizare prin 112, la ora 16:30

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, incidentul a fost raportat printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112.

„La data de 4 decembrie 2025, în jurul orei 16:30, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Râciu au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Curteni, are loc un conflict între trei fraţi”, au transmis reprezentanţii IPJ.

Echipajele deplasate iniţial au solicitat sprijin suplimentar, după ce tensiunile dintre cei trei bărbaţi au devenit imposibil de controlat cu resursa prezentă în teren.

Autospecială distrusă în timpul intervenţiei

Conform sursei citate, situaţia a degenerat în momentul în care unul dintre bărbaţi a devenit agresiv nu doar cu ceilalţi doi fraţi, ci şi cu forţele de ordine.

„În cadrul intervenţiei, unul dintre bărbaţii în cauză a avariat o autospecială de poliţie”, a precizat IPJ Mureş.

Nu au fost comunicate, deocamdată, detalii despre natura pagubelor aduse vehiculului, însă surse din anchetă arată că maşina ar fi fost lovită intenţionat în timpul operaţiunii de imobilizare.

Echipaje medicale, chemate la faţa locului

Întrucât conflictul fizic dintre cei trei fraţi s-a soldat cu mai multe răni minore şi posibile traumatisme, la locul scandalului au fost trimise şi echipaje de ambulanţă.

Personalul medical a evaluat victimele şi a acordat îngrijiri la faţa locului, urmând ca, dacă se impune, persoanele implicate să fie transportate la spital pentru investigaţii suplimentare.

Cercetările continuă

În prezent, poliţiştii încearcă să clarifice întreg contextul altercaţiei, precum şi motivul care a declanşat conflictul.

„La acest moment, activităţile pentru identificarea tuturor celor implicaţi sunt în derulare”, a transmis IPJ Mureş.

Pe numele agresorului vor fi deschise dosare penale pentru distrugere, ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar ceilalţi doi fraţi ar putea fi, de asemenea, cercetaţi, în funcţie de concluziile complete ale anchetei.

Autorităţile mureşene reamintesc că intervenţiile forţelor speciale sunt dispuse doar în situaţii în care conflictul depăşeşte capacitatea operaţională a echipajelor de poliţie aflate în teren şi reprezintă un risc direct pentru siguranţa publică.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

politie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Maşină de poliţie făcută zob la Curteni. Un conflict între fraţi aduce trupele speciale în sat
Publicat acum 15 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat acum 18 minute
Adevărul despre Călugăreni: Mitul bătăliei, demontat. Ce nu se spune în manuale
Publicat acum 36 minute
Primul lucru pe care îl va face Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei / video
Publicat acum 45 minute
Health Forum V. "Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close