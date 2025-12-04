Maşină de poliţie făcută zob la Curteni. Un conflict între fraţi aduce trupele speciale în sat

O autospecială de poliţie a fost avariată, joi după-amiază, în timpul unei intervenţii la un conflict izbucnit între trei fraţi, în satul Curteni, comuna Sântana de Mureş.

Situaţia a escaladat rapid, astfel că, pe lângă echipajele de poliţie trimise iniţial la faţa locului, au fost solicitaţi şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale (SAS), precum şi jandarmi, pentru aplanarea scandalului.

Sesizare prin 112, la ora 16:30

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, incidentul a fost raportat printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112.

„La data de 4 decembrie 2025, în jurul orei 16:30, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Râciu au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Curteni, are loc un conflict între trei fraţi”, au transmis reprezentanţii IPJ.

Echipajele deplasate iniţial au solicitat sprijin suplimentar, după ce tensiunile dintre cei trei bărbaţi au devenit imposibil de controlat cu resursa prezentă în teren.

Autospecială distrusă în timpul intervenţiei

Conform sursei citate, situaţia a degenerat în momentul în care unul dintre bărbaţi a devenit agresiv nu doar cu ceilalţi doi fraţi, ci şi cu forţele de ordine.

„În cadrul intervenţiei, unul dintre bărbaţii în cauză a avariat o autospecială de poliţie”, a precizat IPJ Mureş.

Nu au fost comunicate, deocamdată, detalii despre natura pagubelor aduse vehiculului, însă surse din anchetă arată că maşina ar fi fost lovită intenţionat în timpul operaţiunii de imobilizare.

Echipaje medicale, chemate la faţa locului

Întrucât conflictul fizic dintre cei trei fraţi s-a soldat cu mai multe răni minore şi posibile traumatisme, la locul scandalului au fost trimise şi echipaje de ambulanţă.

Personalul medical a evaluat victimele şi a acordat îngrijiri la faţa locului, urmând ca, dacă se impune, persoanele implicate să fie transportate la spital pentru investigaţii suplimentare.

Cercetările continuă

În prezent, poliţiştii încearcă să clarifice întreg contextul altercaţiei, precum şi motivul care a declanşat conflictul.

„La acest moment, activităţile pentru identificarea tuturor celor implicaţi sunt în derulare”, a transmis IPJ Mureş.

Pe numele agresorului vor fi deschise dosare penale pentru distrugere, ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar ceilalţi doi fraţi ar putea fi, de asemenea, cercetaţi, în funcţie de concluziile complete ale anchetei.

Autorităţile mureşene reamintesc că intervenţiile forţelor speciale sunt dispuse doar în situaţii în care conflictul depăşeşte capacitatea operaţională a echipajelor de poliţie aflate în teren şi reprezintă un risc direct pentru siguranţa publică.