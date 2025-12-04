Sfatul emoționant de viață pe care îl oferă Vlad Gherman tinerilor

Recent, Vlad a mers la mormântul acestuia și a făcut un gest plin de emoție, care îi aduce aminte de bunicul său și păstrează vie amintirea acestuia.

Actorul a recunoscut că îi simte lipsa bunicului său și a împărtășit un mesaj emoționant pentru cei care au părinți sau bunici în viață.

„Poate că ăsta nu e unul dintre story-urile cu care v-am obișnuit, dar e un reminder! De multe ori, lăsăm viața să treacă pe lângă noi fără să ne sunăm părinții sau bunicii. Profită de perioada în care sunt lângă tine. Îmi e dor de tine, bunicule”, a scris Vlad Gherman pe Instagram.

Este unul dintre puținele momente în care actorul recunoaște că este copleșit de dorul pentru bunicul său, în ciuda imaginii sale optimiste pe care o afișează public.

Gestul emoționant pe care îl face de fiecare dată

Vlad Gherman a dezvăluit că, de fiecare dată când merge la cimitir, face un gest care, cu siguranță, i-ar fi adus bucurie bunicului său: pune o piesă a lui Joe Dassin, cântărețul preferat al acestuia.

„Lui Taiu îi plăceau melodiile lui Joe Dassin, de asta mereu când merg la cimitir îi pun o piesă de-a lui”, a mai spus actorul.

Acest ritual este modul prin care Vlad reușește să păstreze vie amintirea bunicului și să se simtă mai aproape de el, chiar și după ce acesta nu mai este.

Durerea pierderii bunicii sale

Pierderile familiale nu sunt noi pentru actor. Vlad Gherman a trecut și prin drama pierderii bunicii sale, care s-a stins din viață în urmă cu cinci ani, după ce s-a infectat cu COVID-19. Femeia fusese internată la Terapie Intensivă și intubată, iar în mai puțin de o săptămână, plămânii i-au cedat.

Chiar dacă familia spera că își va reveni, starea ei s-a înrăutățit rapid, lăsând o amintire dureroasă în sufletul lui Vlad.

Mesaj de prețuire pentru cei dragi

Prin gesturile sale și mesajele publice, Vlad Gherman transmite un îndemn sincer: să nu lăsăm timpul să treacă fără să petrecem momente alături de cei dragi. Fiecare vizită la mormântul bunicului său devine o ocazie de a-i păstra memoria vie și de a reflecta asupra importanței familiei.