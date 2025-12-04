Colegiul Medicilor cere soluții urgente. Lipsa apei afectează actul medical în Prahova

După o discuție cu reprezentanții Colegiului Medicilor Prahova, președintele CMR, prof. dr. Cătălina Poiană, a cerut autorităților măsuri urgente pentru ca serviciile medicale din județ să poată funcționa în condiții sigure.

Mesajul Colegiului Medicilor din România

"Apa reprezintă un element esențial, având, în același timp, o importanță primordială pentru întreaga comunitate.

Prof. Univ.Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, a avut astăzi o discuție cu președintele Colegiului Medicilor Prahova, dr. Petrovici Mihaela, abordând dificultățile întâmpinate în județ ca rezultat al deficitului de apă potabilă.

Este esențial să subliniem că, pe lângă spitalele din jud. Prahova, criza apei afectează în mod direct și cabinetele medicilor de familie și de ambulatoriu.

Citește și: Diana Buzoianu, premiată, în timp ce criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Elena Cristian "a rămas mută" în direct la TV

Prof.Univ.Dr. Cătălina Poiană a evidențiat importanța dialogului la nivel local între Colegiul Medicilor Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova, instituții ce sunt implicate pentru sprijinul unităților medicale afectate.

Colegiul Medicilor din România solicită autorităților competente să identifice soluții și măsuri viabile pentru ca activitatea medicală să se desfășoare și să poată fi acordată în condiții optime pacienților din județul Prahova, indiferent de categoria unităților".