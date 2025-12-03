€ 5.0910
Ungaria și Slovacia contestă la CJUE planul UE de interzicere a importurilor de energie din Rusia
Data actualizării: 18:04 03 Dec 2025 | Data publicării: 18:04 03 Dec 2025

Ungaria și Slovacia contestă la CJUE planul UE de interzicere a importurilor de energie din Rusia
Autor: Alexandra Curtache

energie Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Budapesta acuză Bruxelles-ul de „dictat inacceptabil” care încalcă tratatele și pune în pericol securitatea energetică.

Ungaria a anunțat miercuri, la Bruxelles, că va contesta la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) planul care prevede interzicerea totală a importurilor de gaz și petrol din Rusia în statele membre ale Uniunii Europene. Slovacia se va alătura demersului, a confirmat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto. Cele două state consideră măsura o încălcare gravă a tratatelor UE și un risc major pentru securitatea lor energetică.

„Un dictat inacceptabil”

„De îndată ce planul va fi aprobat în forma sa finală, îl vom contesta imediat la Curtea de Justiţie a UE”, a declarat Szijjarto. Oficialul a descris inițiativa Comisiei Europene drept „un dictat inacceptabil”, argumentând că decizia este una „politică și ideologică”, imposibil de respectat în condițiile actuale.

Ungaria și Slovacia depind masiv de importurile energetice rusești și afirmă că situația lor geografică, fiind țări fără ieșire la mare, nu le permite accesul la rute alternative de aprovizionare cu capacitate suficientă sau la prețuri comparabile. Budapesta avertizează că blocarea accesului la resursele rusești ar duce la „o creștere dramatică a prețurilor”.

Acuzații privind procedura de adoptare

Szijjarto a criticat și strategia Bruxelles-ului de a evita veto-ul Ungariei în Consiliul UE. Potrivit ministrului, Comisia tratează planul drept o simplă măsură comercială pentru a-l putea adopta prin majoritate calificată, nu prin unanimitate, cum ar fi necesar în mod normal în domeniul energiei.

„Decizia contravine complet tratatelor UE, potrivit cărora aprovizionarea cu energie este o prerogativă națională”, a subliniat Szijjarto, acuzând Bruxelles-ul că încalcă atribuțiile statelor membre.

Calendarul european pentru oprirea importurilor

Decizia contestată prevede că statele UE vor sista complet importurile de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul lunii octombrie 2027, iar până la finalul aceluiași an vor opri și importurile de petrol rusesc. Importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia ar urma să fie eliminate chiar mai devreme până la sfârșitul anului 2026.

Comisia Europeană va prezenta la începutul anului viitor o propunere legislativă formală, după acordul preliminar dintre Consiliul UE și Parlamentul European.

Europa, între presiunea geopolitică și costurile energetice

După invadarea Ucrainei și sabotarea conductelor Nord Stream, UE a redus semnificativ dependența de gazul rusesc, apelând în special la GNL importat din SUA. Însă costurile sunt mai mari decât în cazul gazului transportat prin conducte, ceea ce pune presiune pe competitivitatea industriei europene, aflată deja în dificultate în competiția cu SUA și China, unde energia este mult mai ieftină.

Pentru Ungaria și Slovacia, însă, renunțarea la gazul și petrolul rusesc nu este doar o provocare economică, ci și una logistică și strategică. Contestarea planului la CJUE deschide un nou front de tensiune între unele state membre și instituțiile europene în politica energetică a Uniunii.

