Incendiu la mall Promenada. Zeci de pompieri au intervenit de urgență/VIDEO

Update3:

S-a reluat accesul în centrul comercial.

Update2:

Incendiul s-a manifestat la un panou electric. În momentul de față este lichidat. Fără victime.

Update1:

"În momentul de față nu mai sunt degajări de fum, se lucrează la ventilarea spațiilor. Au fost evacuate si autoevacuate aproximativ 1100 de persoane", potrivit ISU.

Știre inițială:

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial, pe Calea Floreasca din Sectorul 2 al Capitalei.

În momentul de față incendiul se manifestă fără flacără, cu degajări de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol.

Pompierii din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență au procedat la evacuarea persoanelor și asigurarea măsurilor de primă intervenție.

În momentul de față incendiul este localizat.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și un echipaj SMURD", a transmis ISU.

