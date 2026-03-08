€ 5.0941
Data publicării: 14:00 08 Mar 2026

EXCLUSIV Semnal de alarmă privind AI: Suntem în epoca de piatră a inteligenței artificiale. Deocamdată trăim șocul, dar ce urmează?
Autor: Elena Aurel

robot-juridic_58815000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @ckybe

Inteligența artificială evoluează într-un ritm accelerat, iar specialiștii avertizează că aceasta se află încă la început de drum.

Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului, și prof. univ. dr. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi președinte al Universității Ecologice din București, au vorbit despre impactul accelerat al inteligenței artificiale și au scos în evidență progresul rapid al acesteia și efectele asupra cercetării și domeniilor academice. 

„Deocamdată trăim șocul, trăim fascinația inteligenței artificiale. Avem acces la ea, face parte din existența noastră cotidiană, îi experimentăm avantajele. Ce urmează rămâne de văzut, dar ceea ce constatăm este absolut tulburător și asta se referă la progresul ei extraordinar de la o zi la alta.

Despre ChatGPT știm de vreo doi ani, între timp au apărut multe alte aplicații calificate pe domenii. Progresul este extraordinar de rapid și cred că ne aflăm încă în epoca de piatră a inteligenței artificiale față de ce va fi peste 20 de ani, 50 de ani, dar peste 1000 de ani”, a spus Sorin Ivan.

„Nu se știe și nu știm dacă noi vom rămâne în siajul istoriei ca specie ca să conștientizăm acest lucru. Spuneați de evoluții... Păi zilele trecute a fost o știre despre un start-up din San Francisco care a anunțat că a reușit să creeze un proiect cu o entitate de cercetător științific de înaltă clasă care să dezvolte un proiect de cercetare în câteva ore, ceea ce unei echipe de câteva zeci de doctoranzi i-ar fi luat cel puțin șase luni.

Ca atare, iată că și domeniile noastre de interes sunt penetrate din plin de noile tehnologii, în frunte cu cele de inteligență artificială, și cunosc provocări din ce în ce mai concrete”, a spus prof. univ. dr. Mircea Duțu. 

VEZI ȘI: Cel mai mare acord în privința AI a fost semnat de 88 de țări. Cum arată viitorul inteligenței artificiale

Progresul umanității va fi mult mai rapid

Prof. univ. dr. Mircea Duțu a explicat că progresul umanității are loc într-un ritm mult mai rapid, iar procesele care înainte durau ani, acum durează săptămâni sau chiar zile. De asemenea, profesorul a atras atenția asupra necesității menținerii controlului uman pentru a preveni efectele negative ale acestor evoluții. 

„Deci progresul umanității va fi mult mai rapid. Ceea ce în mod tradițional s-a dezvoltat organic în decenii, secole, acum se desfășoară în zile, în săptămâni”, a spus Sorin Ivan. 

„Da! Și ritmul va fi atât de mare încât nu vom avea timp, noi, aparținătorii speciei umane, să evaluăm exact impacturile, să ne adaptăm și să găsim soluțiile cele mai bune spre a le folosi în interesul nostru. Important este să reușim să păstrăm controlul uman al acestor dezvoltări în limitele în care să nu pună în pericol starea umanității, să nu provoace pagube uriașe”, a spus prof. univ. dr. Mircea Duțu la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin ivan
inteligenta artificiala
mircea dutu
progres
