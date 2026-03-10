€ 5.0979
Sute de tineri prezenți la recrutare în Croația, după reintroducerea serviciului militar obligatoriu
Data publicării: 09:17 10 Mar 2026

Sute de tineri prezenți la recrutare în Croația, după reintroducerea serviciului militar obligatoriu
Autor: Iulia Horovei

croatia serviciu militar obligatoriu Tineri croați, prezenți la recrutare pentru serviciul miliar obligatoriu. Sursa foto: Agerpres

Sute de tineri croați se prezintă pentru serviciul militar obligatoriu, după ce statul din Balcani a decis să reia această obligație pentru prima dată în 17 ani.

Sute de tineri croați se prezintă pentru serviciul militar obligatoriu, pentru prima dată în 17 ani, de când statul a eliminat această obligație, potrivit BBC.

Instruirea va avea loc în cazărmi, în trei locații din Croația, iar recruții trebuie să se prezinte la unitatea militară cea mai apropiată de domiciliul lor. Acolo vor primi echipamentul militar și repartizarea la dormitoare. În următoarele două luni, aceștia vor trebui să respecte disciplina militară.

„Acum au fost scoși din mediul civil”, a declarat Tihomir Kundid, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Croației.

Tihomir Kundid, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Croației. Sursa foto: Agerpres

Tihomir Kundid, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Croației

Pentru a liniști părinții îngrijorați, generalul a menționat că recruții vor fi tratați cu grijă: „Îi vom familiariza pas cu pas, pentru a nu resimți prea mult stres”, a spus el.

Tinerii croați, mulțumiți de condiții

Mulți dintre tineri au fost bucuroși să afle că nu există restricții speciale privind telefoanele mobile, cu excepția interdicției de a le folosi în timpul antrenamentelor.

Aproximativ 800 de persoane fac parte din primul contingent, în timp ce mai mult de jumătate dintre ei s-au oferit voluntari, fără să aștepte convocarea oficială. Aproximativ una din 10 persoane este femeie, deși acestea nu sunt obligate să facă serviciul militar.

Tineri croați, prezenți la recrutare pentru serviciul miliar obligatoriu. Sursa foto: Agerpres

Tineri croați, prezenți la recrutare pentru serviciul miliar obligatoriu

Oficialii croați au punctat că doar 10 persoane s-au declarat până acum „obiectori de conștiință”. Ei vor trebui să facă patru luni de serviciu civil, primind mai puțin de jumătate din indemnizația lunară de 1.100 de euro acordată recruților militari.

Generalul Kundid promite un program „foarte dinamic și foarte interesant” pentru recruți. Procesul de instruire va include atât abilități militare tradiționale, cât și controlul de bază al dronelor, protecția împotriva acestora, precum și tehnici de război cibernetic și contramăsuri.

Totodată, ministrul croat al Apărării, Ivan Anusic, a declarat că situația de securitate s-a schimbat radical: „Situația din Croația și din vecinătatea noastră era stabilă. Acum este complet diferită”, a declarat el pentru sursa citată anterior. „De patru ani asistăm nu doar la agresiunea Rusiei în Ucraina, ci și la acțiunile apropiaților Rusiei în întreaga Europă”, a mai punctat acesta.

Dacă Croația a făcut acest pas, vecinii ar putea urma exemplul - în Slovenia, cel mai mare partid de opoziție promovează reintroducerea serviciului militar obligatoriu înaintea alegerilor parlamentare din această lună.

Serbia pregătește reintroducerea serviciului militar obligatoriu

Între timp, președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că serviciul militar obligatoriu va reveni în următoarele 12 luni, iar țara a crescut semnificativ cheltuielile militare. Acest lucru provoacă îngrijorări în Kosovo și Bosnia și Herțegovina, în timp ce Serbia și-a exprimat, la rândul său, îngrijorarea față de noua alianță militară a Croației cu Albania și Kosovo.

„Orice dezvoltare militară în Balcani face regiunea mult mai puțin sigură, întrucât fiecare o interpretează ca fiind îndreptată împotriva sa”, a punctat James Ker-Lindsay, analist specializat în Balcani și conflicte internaționale.

Cu toate acestea, procesul de recrutare din Croația este deja în desfășurare. Încă trei serii de recutări sunt planificate până la sfârșitul anului, cu obiectivul de a instrui 4.000 de recruți anual.

Croația este una dintre cele 10 țări NATO care au reintrodus serviciul militar obligatoriu, alături de Grecia, Turcia, țările scandinave și statele baltice.

croatia
serviciu militar obligatoriu
