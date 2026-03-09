Orașul din România care va introduce semafoare inteligente: Roșu automat la depășirea vitezei

Autoritățile din Brașov au decis să introducă în trafic semafoare inteligente, echipate cu radare care comută automat pe roșu atunci când detectează depășirea vitezei legale. "Dacă limita legală este depășită, semaforul comută automat pe culoarea roșie, forțând astfel șoferii să încetinească și să respecte regulile", a declarat primarul George Scripcaru, conform brasov.net.

Zonele vizate de noile semafoare inteligente

Comisia de Circulație a Municipiului Brașov a aprobat amplasarea semafoarelor în două puncte considerate cu risc ridicat:

Bulevardul Griviței: intersecția cu strada Codrii Cosminului și zona Moto 24.

Calea Făgărașului: intersecția cu Șoseaua Cristianului.

Aceste măsuri vin pentru a spori siguranța rutieră și a reduce accidentele în zonele cu trafic intens sau probleme frecvente.

Alte măsuri de reglementare a traficului

Pe lângă semafoarele inteligente, autoritățile brașovene au aprobat și alte ajustări care vizează fluidizarea și siguranța circulației:

Resistematizare Bulevardul Griviței: În dreptul sensului giratoriu Onix se va amenaja o alveolă pe direcția spre centrul orașului, pentru a permite șoferilor să aleagă mai ușor direcția de mers (spre centrul civic sau spre strada 13 Decembrie – Tractorul).

Verde intermitent: Un semafor cu verde intermitent va fi instalat la intersecția străzilor Traian și Uranus.

Amenajare stații transport în comun: Pe strada Stejerișului, în zona intersecției cu străzile Piscului și Dealul Spirii, vor fi create facilități pentru oprirea autobuzelor și a microbuzelor, pentru a fluidiza circulația și a spori siguranța pietonilor.

În contextul acestor schimbări, orașul Brașov se aliniază tendințelor moderne din trafic, prin implementarea semafoarelor inteligente, care reacționează automat la șoferii care depășesc viteza legală, contribuind la un trafic mai sigur și mai organizat.

