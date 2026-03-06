Volkswagen vrea să intre în industria apărării: Modele clasice pregătite pentru armată

Volkswagen pare să-și extindă orizonturile și spre sectorul militar. La un târg de securitate din Nürnberg, producătorul german a prezentat prototipuri de vehicule care ar putea fi folosite în armată, stârnind discuții despre intrarea sa pe piața echipamentelor militare. Sursele citează posibilitatea ca aceste modele să fie folosite ca transportoare sau alte vehicule destinate operațiunilor militare, potrivit investing.com.

Prototipuri militare expuse la Enforce Tac

Luna trecută, la târgul comercial de apărare Enforce Tac din Nürnberg, Volkswagen a expus mai multe concepte de vehicule militare. Evenimentul a reunit peste 1.400 de expozanți și aproximativ 26.000 de vizitatori din industria de securitate, oferind companiei un cadru potrivit pentru testarea interesului pentru astfel de produse.

Un purtător de cuvânt al companiei a explicat că prezentarea face parte din explorarea opțiunilor pentru fabrica din Osnabrück. Aceasta unitate, care angajează în jur de 2.300 de persoane, va înceta producția modelului T-Roc Cabriolet în 2027, iar Volkswagen analizează fie vânzarea, fie reconfigurarea facilității ca parte a unui plan mai amplu de restructurare.

Modele clasice transformate pentru armată

Printre vehiculele prezentate s-au numărat MV.1, cu nuanță verde măsliniu și bazat pe camioneta Amarok, și MV.2, o duba Crafter modificată pentru uz militar, potrivit publicației germane Defence Network. Aceste prototipuri au purtat sigla D.E.S. Defence, evitând emblematicul logo Volkswagen.

Deși au păstrat aspectul exterior, vehiculele sunt adaptate complet pentru misiuni militare și au foarte puțin în comun cu versiunile civile, a relatat Defence Network.

„În ultimele luni, uzina Volkswagen din Osnabrück a dezvoltat diverse concepte de vehicule și le-a prezentat la Enforce Tac pentru a explora oportunitățile și perspectivele potențiale de piață”, a spus purtătorul de cuvânt. „Rămâne de văzut dacă și în ce măsură vor rezulta proiecte concrete”, a adăugat acesta.

Viitorul Volkswagen în industria apărării

Această mișcare ar putea marca începutul implicării Volkswagen în sectorul militar, unde modelele clasice ale producătorului ar putea fi adaptate pentru operațiuni de armată. Experiența cu prototipurile MV.1 și MV.2 ar putea deschide ușa către noi oportunități de piață și dezvoltarea unor vehicule specializate pentru uz militar, menținând însă legătura cu designul iconic al mărcii.

