Granturi de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat. Planul lui Bogdan Ivan pentru facuri mici și stabilitate
Data publicării: 22:45 06 Mar 2026

Granturi de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat. Planul lui Bogdan Ivan pentru facuri mici și stabilitate
Autor: Tiberiu Vasile

BOGDAN IVAN / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță o schemă de sprijin pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, aprobată de Comisia Europeană.

Schema de investiţii în stocarea energiei electrice, aprobată de Comisia Europeană, prevede un sprijin de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat, iar apelul de proiecte va fi lansat în trimestrul II 2026, implementarea investiţiilor fiind prevăzută până în 31 decembrie 2030, a anunţat, vineri seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, notează Agerpres.

"Prin această schemă putem reduce dezechilibrele din Sistemul Electroenergetic Naţional"

"Alocăm 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei în baterii în România. Astăzi am obţinut aprobarea Comisiei Europene pentru o schemă majoră de investiţii în stocarea energiei electrice în România.150 milioane euro fonduri nerambursabile vor finanţa dezvoltarea a 2.174 MWh capacităţi de stocare în baterii prin instalaţii autonome (stand-alone), prin Fondul pentru Modernizare.

Prin această schemă: putem reduce dezechilibrele din Sistemul Electroenergetic Naţional; integrăm mai bine energia produsă de prosumatori şi din surse regenerabile; putem ţine sub control preţurile energiei pentru români. Schema prevede un sprijin de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat, cu o finanţare care poate ajunge la maximum 15 milioane de euro per proiect şi care poate acoperi până la 100% din costurile eligibile. Apelul de proiecte va fi lansat în trimestrul II 2026, iar implementarea investiţiilor este prevăzută până în 31 decembrie 2030", a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

"Stocarea energiei este cheia pentru un sistem energetic stabil şi pentru facturi mai mici"

El a subliniat că România are mii de MW instalaţi în energie regenerabilă, dar producţia depinde de vreme, iar în lipsa bateriilor energia produsă în timpul zilei este adesea vândută ieftin şi seara trebuie importată energie la preţuri mai mari.

"Stocarea energiei este cheia pentru un sistem energetic stabil şi pentru facturi mai mici pentru români. În perioada următoare vom reveni cu toate detaliile privind lansarea apelului de proiecte", a transmis ministrul Energiei.

Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane euro (764 de milioane lei), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată, a anunţat, vineri, Executivul comunitar, printr-un comunicat.

Această măsură va contribui la tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată (CISAF), adoptat de Comisie la 25 iunie 2025.

În cadrul CISAF, România a transmis Comisiei Europene o schemă în valoare de 150 de milioane euro pentru sprijinirea instalării de noi instalaţii de stocare a energiei electrice de cel puţin 2.174 MWh, care vor contribui la obiectivele Pactului pentru o industrie curată.

Integrarea surselor regenerabile variabile de energie în sistemul naţional de energie electrică

Scopul acestei scheme este de a facilita integrarea surselor regenerabile variabile de energie în sistemul naţional de energie electrică prin creşterea capacităţii de stocare. În cadrul acestei scheme, sprijinul va lua forma unor ajutoare pentru investiţii prin granturi directe pentru noile sisteme autonome de stocare a energiei în baterii. Schema va fi finanţată din Fondul UE pentru modernizare. Beneficiarii vor fi selectaţi printr-o procedură competitivă de atribuire.

Comisia a constatat că schema notificată de România este în conformitate cu condiţiile stabilite în CISAF. Şi anume, ajutorul va fi acordat pe baza unei scheme cu un volum şi un buget estimat, printr-o procedură competitivă de atribuire, înainte de data de 31 decembrie 2030.

De asemenea, Comisia a concluzionat că schema notificată de România este necesară, adecvată şi proporţională pentru a accelera tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic şi pentru a facilita dezvoltarea anumitor activităţi economice care sunt importante pentru punerea în aplicare a Pactului pentru o industrie curată, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea UE şi condiţiile prevăzute în CISAF, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă cu combustibilul în urma crizei din Iran? Bogdan Ivan: România a rămas pe picioare. E o cursă globală
  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan ivan
energie
