DCNews Stiri Au crescut prețurile din România din cauza favorurilor făcute Moldovei și Ucrainei? Bogdan Ivan îi critică pe experții în țiței de pe TikTok
Data publicării: 21:47 05 Mar 2026

Au crescut prețurile din România din cauza favorurilor făcute Moldovei și Ucrainei? Bogdan Ivan îi critică pe experții în țiței de pe TikTok
Autor: Tiberiu Vasile

Prețurile din România nu au crescut din cauza favorurilor făcute Moldovei și Ucrainei. Bogdan Ivan: E momentul să demontăm asta Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111

Ministrul Finanțelor, Bogdan Ivan, a explicat de ce scumpirile la energie nu sunt cauzate de ajutorul oferit Republicii Moldova și Ucrainei.

Ministrul Finanțelor, Bogdan Ivan, a dorit să clarifice speculațiile care circulă în spațiul public despre prețurile la carburanți și energie. În ultimele luni, mulți români s-au întrebat dacă scumpirile la motorină, benzină, electricitate sau gaz natural ar fi influențate de ajutorul oferit Republicii Moldova și Ucrainei. Teoriile au circulat rapid pe internet, polarizânt tot mai mulți oameni cu opinii  divergente.  Ivan a explicat la România TV că Bucureștiul prioritizează companiile autohtone pe piața internă și că tranzacțiile cu vecinii nu duc automat la creșterea prețurilor la noi.

"Nu are nicio legătură. Noi am vândut cu aproximativ 15% mai scump decât am achiziționat atunci când am avut surplus"

"E momentul să demontăm asta. Nu are nicio legătură. E o piață comună. Fiecare piață își face propria sa politică. Eu, de exemplu, de când a început această conflagrație, în raport cu toată lumea, am cerut explicit și mi-am asumat prin decizie ca toate companiile românești care lucrează pe teritoriul românesc în piața de carburanți să aibă prioritate. Îi respect și prețuiesc pe toți vecinii noștri, dar România este pe primul loc. Referitor la acele fake news-uri care au apărut la finalul anului trecut, care încă se mai perpetuează pe piața de energie, tot timpul vinzi și cumperi, iar în raport cu Moldova și Ucraina, de fiecare dată, sunt statistici: noi am vândut cu aproximativ 15% mai scump decât am achiziționat atunci când am avut surplus.

Sunt cifre oficiale venite din partea Transelectrica, care monitorizează aceste lucruri. Când ai perioade în care reușești să ai mai multă energie decât consumi, evident că o vinzi. Dacă mă întrebați pe mine, cred că de mai multe ori crește prețul cu toate aceste breaking news-uri de la oameni care pur și simplu nu știu lucrurile. Se creează, cumva, și un fel de psihoză. Vreau să le spun oamenilor că e o criză internațională care se manifestă, în ultima perioadă, din cauza climatului general din ce în ce mai tensionat. Am limitat efectele; avem suficiente gaze, motorină și benzină, în toate formele, și stocurile pentru a ne face griji. Ignorați informațiile venite pe TikTok de la tot felul de influenceri care, mai toți dintre ei, se dau experți în țiței și comerț internațional cu produse petroliere", a explicat Bogdan Ivan, ministrul finanțelor.

CITEȘTE ȘI: Pentru cât timp ajung rezervele de combustibil ale României. Explicațiile ministrului Bogdan Ivan
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan ivan
romania
preturi
ucraina
moldova
