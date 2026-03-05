€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Ficatul gras, epidemie tăcută. Dr. Anca Trifan, la DC Medical și DC News
Data actualizării: 17:18 05 Mar 2026 | Data publicării: 14:42 05 Mar 2026

EXCLUSIV Ficatul gras, epidemie tăcută. Dr. Anca Trifan, la DC Medical și DC News
Autor: Alexandra Curtache

Ficatul gras, epidemie tăcută. Dr. Anca Trifan, la DC Medical și DC News Foto: Freepik

Ficatul gras nu doare, dar poate provoca complicații grave.  

Dr. Anca Trifan, coordonatorul Institutul de Hepatologie și Gastroenterologie din Iași, a fost invitată la DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Anca Trifan ne-a vorbit despre:

Prevalența ficatului gras în România și tendința globală de creștere

"De altfel, se știe că există o tendință de creștere a prevalenței acestei afecțiuni la nivel global, o creștere paralelă cu cea a diabetului zaharat de tip 2 și a obezității. Vorbim, practic, despre trei pandemii silențioase, sau sindemii"

De la ce vârstă trebuie să ne îngrijorăm și să facem investigații

"Trebuie să intervenim mult mai devreme, atunci când persoana este conștientă că poate face ceva pentru sănătatea sa"

Cum poate fi diagnosticat ficatul gras

"O ecografie abdominală poate arăta un ficat mărit, alb și strălucitor – aspect tipic pentru ficatul gras. Medicul va recomanda apoi analize de sânge: TGO, TGP, Gamma-GT, dar și teste pentru a exclude alte cauze, cum ar fi hepatitele virale sau bolile autoimune"

Rolul fosfolipidelor esențiale în protecția ficatului

"În multe afecțiuni în care nu avem tratament etiologic sau curativ, apelăm la terapii complementare care și-au demonstrat eficiența și siguranța"

Emisiunea va fi difuzată joi, 5 martie, de la ora 18:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro 

www.dcnews.ro  

www.dcnewstv.ro 

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539  

https://www.youtube.com/@dcnewsromania 

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV  

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro  

https://www.facebook.com/dcnews.ro  

https://www.facebook.com/dcnewstv 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

boala ficat
ecografie
analiza sange
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
ANAT, mesaj pentru Bolojan în criza românilor blocați în Orient: Este momentul ca Guvernul României să arate că îi pasă
Publicat acum 31 minute
Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă. Orban: În urma războiului din Iran, celulele teroriste din Europa de Vest ar putea fi activate
Publicat acum 38 minute
Ordonanța de Urgență discutată astăzi de Guvern. Cine primește 27.000 de lei în plus la salariu
Publicat acum 44 minute
Femeie din Aiud, reținută după ce a retras bani din bancomat cu un card găsit pe stradă
Publicat acum 47 minute
Blindatele COBRA II pleacă din București în mai multe zone din țară. MApN explică motivul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 11 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 4 ore si 54 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 8 ore si 45 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: NATO a confirmat că o rachetă trasă din Iran viza Turcia
Publicat acum 5 ore si 56 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close