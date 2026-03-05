Dr. Anca Trifan, coordonatorul Institutul de Hepatologie și Gastroenterologie din Iași, a fost invitată la DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Anca Trifan ne-a vorbit despre:

Prevalența ficatului gras în România și tendința globală de creștere

"De altfel, se știe că există o tendință de creștere a prevalenței acestei afecțiuni la nivel global, o creștere paralelă cu cea a diabetului zaharat de tip 2 și a obezității. Vorbim, practic, despre trei pandemii silențioase, sau sindemii"

De la ce vârstă trebuie să ne îngrijorăm și să facem investigații

"Trebuie să intervenim mult mai devreme, atunci când persoana este conștientă că poate face ceva pentru sănătatea sa"

Cum poate fi diagnosticat ficatul gras

"O ecografie abdominală poate arăta un ficat mărit, alb și strălucitor – aspect tipic pentru ficatul gras. Medicul va recomanda apoi analize de sânge: TGO, TGP, Gamma-GT, dar și teste pentru a exclude alte cauze, cum ar fi hepatitele virale sau bolile autoimune"

Rolul fosfolipidelor esențiale în protecția ficatului

"În multe afecțiuni în care nu avem tratament etiologic sau curativ, apelăm la terapii complementare care și-au demonstrat eficiența și siguranța"

