DCNews Stiri 3 decese pe zi pe şoselele din România în 2025. Siguranţa rutieră, încotro? - VIDEO
Data publicării: 23:47 02 Feb 2026

EXCLUSIV 3 decese pe zi pe şoselele din România în 2025. Siguranţa rutieră, încotro? - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Titi Aur, instructor de conducere defensivă Imagine cu Titi Aur, instructor de conducere defensivă, la DC Conducem

DC Conducem revine cu o nouă ediție.

DC Conducem vine cu noi informaţii şi analize. Analizăm, alături de Titi Aur, statistica oficială a accidentelor din 2025 din România. Trei persoane au murit în fiecare zi, în medie, pe şoselele ţării anul trecut. Chiar dacă cifrele sunt în scădere, care este, de fapt, motivul?

Analizăm, de asemenea, mai multe imagini din trafic. Cum s-a ajuns acolo? Ce puteţi face pentru a evita astfel de incidente? 

Acestea şi multe altele le aflaţi de la Titi Aur marţi, 3 februarie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, pe Facebook şi pe Youtube. 

Nu uitaţi, dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic, ne puteţi trimite pe adresa de e-mail dcconducem@gmail.com. 

Rămâneţi alături de noi!

Comentarii

