Data actualizării: 14:03 15 Dec 2025 | Data publicării: 14:00 15 Dec 2025

EXCLUSIV Marte în Capricorn, 15 decembrie - 23 ianuarie. Schimbări radicale pentru patru zodii - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

munti cer barbat Sursă: Freepik/ Cu Marte în Capricorn, cu toții ne vom seta obiective serioase
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tranzitul lui Marte în Capricorn.

Pe 15 decembrie, Marte își începe tranzitul în semnul Capricornului, care va dura până pe 23 ianuarie 2026. Lui Marte îi ia aproximativ doi ani să revină în același semn. Cu alte cuvinte, putem spune că acum se închide un ciclu. Unul în care omenirea a rătăcit fără direcție. 

Tranzitul lui Marte în Capricorn se va prezenta precum o punte solidă între 2025 și 2026. Ne va obliga să luăm decizii radicale, care vor avea efecte pe termen lung. 

În astrologie, Marte reprezintă curajul, lupta, războiul, nerăbdarea, acțiunea, pasiunea și furia. Arhetipul Capricornului este cel al autorității, disciplinei, pragmatismului, organizării, durității și al detașării. 

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!

Nu ne vom mai permite să visăm, să ne imaginăm, să sperăm, ci va trebui să acceptăm viața cu bune și cu rele. Și să fim responsabili pentru propriile trăiri. 

Cei cu marcaj cardinal (Berbec, Rac, Balanță, Capricorn) vor primi o doză suplimentară de forță sau de furie de la acest tranzit. 

De data aceasta, Marte va avea parte și de tranzitele lui Venus, Mercur și al Soarelui în același semn. 

Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest subiect în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată luni, 15 decembrie, de la ora 21.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

marte in capricorn
horoscop decembrie
horoscop ianuarie
astrolog daniela simulescu
