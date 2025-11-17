Mercur retrograd în Scorpion. Daniela Simulescu, avertismente pentru patru zodii - VIDEO

Știm că Mercur și-a început ultima retrogradare din 2025 pe 9 noiembrie, în semnul Săgetătorului. Dar, iată că, pe 19 noiembrie, acesta va trece în semnul Scorpionului, unde va rămâne retrograd până pe 29 noiembrie.

Despre Mercur știm că se ocupă de comunicare, procesele cognitive, tranzacții, telecomunicații, tehnologie și drumuri. Când discutăm despre arhetipul Scorpionului, avem în vedere investigațiile, secretele, suspiciunile, supraviețuirea și crizele.

Deci această etapă, a lui Mercur retrograd în Scorpion, ne va scoate în față informații ascunse, oameni pe care nu i-am mai văzut de multă vreme, dar și numeroase încurcături când vine vorba de înțelegerile sau tranzacțiile financiare.

Cei mai afectați nativi vor fi cei cu marcaj fix în astrogramele natale: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător.

