Mercur retrograd în Scorpion. Daniela Simulescu, avertismente pentru patru zodii - VIDEO
Data publicării: 13:22 17 Noi 2025

EXCLUSIV Mercur retrograd în Scorpion. Daniela Simulescu, avertismente pentru patru zodii - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

forma unui cap simbol mistic Sursă foto: Freepik/Mercur retrograd din Scorpion va scoate la iveală secrete
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre retrogradarea lui Mercur din Scorpion.

Știm că Mercur și-a început ultima retrogradare din 2025 pe 9 noiembrie, în semnul Săgetătorului. Dar, iată că, pe 19 noiembrie, acesta va trece în semnul Scorpionului, unde va rămâne retrograd până pe 29 noiembrie.

Despre Mercur știm că se ocupă de comunicare, procesele cognitive, tranzacții, telecomunicații, tehnologie și drumuri. Când discutăm despre arhetipul Scorpionului, avem în vedere investigațiile, secretele, suspiciunile, supraviețuirea și crizele.

Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Deci această etapă, a lui Mercur retrograd în Scorpion, ne va scoate în față informații ascunse, oameni pe care nu i-am mai văzut de multă vreme, dar și numeroase încurcături când vine vorba de înțelegerile sau tranzacțiile financiare.

Cei mai afectați nativi vor fi cei cu marcaj fix în astrogramele natale: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător.

Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest subiect în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată luni, 17 noiembrie, de la ora 17.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

