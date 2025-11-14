Sâmbătă, 15 noiembrie, începând cu ora 17.00, Ionuț Stanimir și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre volumul colaborativ „Noul val 2035-România Puternică”, coordonat de Marius Stoian și Ionuț Stanimir și publicat de Editura Club România, în 2025.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube și Radio Vocativ, duminica, de la ora 19.