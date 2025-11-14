€ 5.0847
Data publicării: 16:16 14 Noi 2025

EXCLUSIV Noul val 2035-România Puternică, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Autor: Doinița Manic

Ionuț Stanimir Ionuț Stanimir, unul dintre coautorii volumului Noul val 2035-România Puternică. Foto: DC NEWS
 

Ionuț Stanimir, unul dintre coautorii volumului Noul val 2035-România Puternică, este invitatul unei noi ediții De Ce Citim.

Sâmbătă, 15 noiembrie, începând cu ora 17.00, Ionuț Stanimir și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim, despre volumul colaborativ „Noul val 2035-România Puternică”, coordonat de Marius Stoian și Ionuț Stanimir și publicat de Editura Club România, în 2025.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube și Radio Vocativ, duminica, de la ora 19.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ionuț Stanimir
de ce citim
flaviu predescu
