DCNews Stiri Detox de după amanți: Cum scapi de dependența de „interzis” și cum îți salvezi relația
Data actualizării: 11:58 20 Feb 2026 | Data publicării: 11:23 20 Feb 2026

Detox de după amanți: Cum scapi de dependența de „interzis” și cum îți salvezi relația
Autor: Alexandra Curtache

Amanți Foto: Unsplash

Dana Iancu, o jurnalistă cu expertiză în consiliere și dezvoltare personală, vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii „Răspundem! Sâmbăta”.

„Răspundem! Sâmbăta” se vede sâmbăta, de la ora 12.00. Gazda dumneavoastră, Dana Iancu, va aborda cu invitații ei tot felul de teme interesante. De această dată, se va vorbi despre un subiect sensibil pentru relațiile de cuplu. Ne referim la Detoxul de după amanți.

Ce înseamnă detox psihologic după ieșirea din relația cu un amant, din perspectiva psihoterapiei de cuplu și sexterapie?

De ce sevrajul după un amant seamănă cu o dependență, chiar când decizia de a încheia pare fermă?

Cum arată „contact zero” ca intervenție terapeutică, fără dramă și fără jocuri de putere?

Cum se rupe legătura dintre excitare și secret, astfel încât sexualitatea să nu mai caute „interzisul”?

Vom vorbi pe înțelesul tuturor despre doliul pentru fantezie, despre gestionarea declanșatorilor (locuri, melodii, amintiri) și despre pașii concreți ai unui plan de detox pe 6 săptămâni.

„Răspundem! Sâmbăta”, o discuție sinceră despre ieșirea elegantă din haos, responsabilitate față de familie și nevoia de a muta erotismul într-un loc sigur.

Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele le vom afla sâmbătă, 21 februarie, de la ora 12.00, de la invitata Ioana Ispas și psihologii Radu Leca și Mihail Jianu.

