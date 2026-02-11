Tabloul săptămânii la „Ce se întâmplă?”, joi, de la ora 12:00, pe DCNews și DCNews TV.



România, prinsă între SUA și UE. Ce decizii ia președintele? Cădem între scaune?

Lupta Guvernului cu pensiile magistraților. Temă reală sau înfruntare de ochii lumii? Cum s-a ajuns la războiul total din Justiție: Bolojan versus Înalta Curte și CCR?

Taxele și impozitele care au scos oamenii în stradă, plus înfruntarea deschisă între premier și primari.

Suntem pe primul loc în UE la creșterea prețurilor la alimente. Ce mai urmează?

Și, nu în ultimul rând, ceva șocant: cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol!

Fostul premier Victor Ponta analizează în direct evoluțiile în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă?” cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu.