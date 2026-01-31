Tendințe în 2026, la Mi-Th Influencer, cu Mirela Vescan şi Thea Haimovitz

Tendințele din 2026 reprezintă subiectul săptămânii la Mi-Th Influencer. Mirela Vescan şi Thea Haimovitz vă aşteaptă duminică, 1 februarie, de la ora 11:00, la o discuţie despre cele mai importante tendinţe şi inovaţii care vor marca anul 2026. Emisiunea se transmite duminică, 1 februarie, de la ora 11:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale acestor platforme.

Rămâneţi alături de noi!