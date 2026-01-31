Tendințe în 2026, la Mi-Th Influencer, cu Mirela Vescan şi Thea Haimovitz

Duminică, 1 februarie, aflaţi de la Mirela Vescan şi Thea Haimovitz cele mai importante informaţii despre tendințele din 2026.
Tendințele din 2026 reprezintă subiectul săptămânii la Mi-Th Influencer. Mirela Vescan şi Thea Haimovitz vă aşteaptă duminică, 1 februarie, de la ora 11:00, la o discuţie despre cele mai importante tendinţe şi inovaţii care vor marca anul 2026. Emisiunea se transmite duminică, 1 februarie, de la ora 11:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale acestor platforme.
Rămâneţi alături de noi!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci