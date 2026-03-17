€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
Teheranul confirmă moartea lui Ali Larijani. Timp de decenii a fost "fața calmă" a Iranului. A scris cărți și a negociat cu Occidentul
Data actualizării: 23:55 17 Mar 2026 | Data publicării: 23:53 17 Mar 2026

Autor: Roxana Neagu

Larijani

Iranul confirmă moartea lui Ali Larijani și a fiului acestuia, după un atac israelian.

Marți seară, Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului a confirmat moartra lui Ali Larijani, fapt anunțat de Israel anterior.  Și fiul lui Ali Larijani a fost ucis în același atac. 

Cine a fost Ari Larijani

Timp de decenii, Larijani a fost fața calmă și pragmatică a establishmentului iranian, un om care a scris cărți despre filosoful german din secolul al XVIII-lea, Immanuel Kant, și a negociat acorduri nucleare cu Occidentul.

Născut pe 3 iunie 1958, în Najaf, Irak, într-o familie bogată din Amol, Larijani a aparținut unei dinastii atât de influente încât revista Time i-a descris, în 2009, drept ”Kennedy-ii Iranului”. 

După revoluția din 1979, s-a alăturat Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) înainte de a trece la guvernare, ocupând funcția de ministru al Culturii, șef al postului de radio de stat și președinte al Parlamentului timp de trei mandate consecutive.

A jucat un rol major în conturarea politicii interne și externe.

În ciuda unei poziții dure pe care a adoptat-o ​​din 2025, când a fost numit din nou secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, Larijani a fost adesea considerat pragmatic și omul din interiorul sistemului iranian care ar putea fi dispus să facă compromisuri, notează Al Jazeera. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
atac
razboi
iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
