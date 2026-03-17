Teheranul confirmă moartea lui Ali Larijani. Timp de decenii a fost ”fața calmă” a Iranului. A scris cărți și a negociat cu Occidentul

Marți seară, Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului a confirmat moartra lui Ali Larijani, fapt anunțat de Israel anterior. Și fiul lui Ali Larijani a fost ucis în același atac.

Timp de decenii, Larijani a fost fața calmă și pragmatică a establishmentului iranian, un om care a scris cărți despre filosoful german din secolul al XVIII-lea, Immanuel Kant, și a negociat acorduri nucleare cu Occidentul.

Născut pe 3 iunie 1958, în Najaf, Irak, într-o familie bogată din Amol, Larijani a aparținut unei dinastii atât de influente încât revista Time i-a descris, în 2009, drept ”Kennedy-ii Iranului”.

După revoluția din 1979, s-a alăturat Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) înainte de a trece la guvernare, ocupând funcția de ministru al Culturii, șef al postului de radio de stat și președinte al Parlamentului timp de trei mandate consecutive.

A jucat un rol major în conturarea politicii interne și externe.

În ciuda unei poziții dure pe care a adoptat-o ​​din 2025, când a fost numit din nou secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, Larijani a fost adesea considerat pragmatic și omul din interiorul sistemului iranian care ar putea fi dispus să facă compromisuri, notează Al Jazeera.