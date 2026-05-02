DCNews Stiri Dosar penal după ce un schior a murit într-o avalanşă produsă pe Valea Coştilei
Data actualizării: 17:27 02 Mai 2026 | Data publicării: 17:21 02 Mai 2026

Dosar penal după ce un schior a murit într-o avalanşă produsă pe Valea Coştilei
Autor: Mihai Ciobanu

salvamont imagine cu rol ilustrativ - Foto: Freepik @eyeem

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului.

"În jurul orei 13:18, echipele Salvamont, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bușteni, au fost informate cu privire la producerea unei avalanșe în zona mediană a Văii Coștilei, în urma căreia o persoană ar fi fost surprinsă.

Echipele Salvamont, cu sprijin aerian, au reușit localizarea unei persoane, pe care au extras-o din zona afectată. Ulterior, persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din județul Brașov. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare asupra victimei, însă a fost constatat decesul acesteia.

Din primele cercetări a reieșit faptul că, în timp ce se afla împreună cu alte două persoane pe Valea Coștilei, din Munții Bucegi, județul Prahova, bărbatul ar fi fost surprins de avalanșă. Cadavrul a fost transportat în vederea efectuării necropsiei la Serviciul de Medicină Legală.

Cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă", transmite IPJ Prahova.

Schiorul care a decedat în avalanşa produsă pe Valea Coştilei din masivul Bucegi, unde se afla alături de alte două persoane la schi offpiste, era locotenent-colonel în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, fiind unul dintre cei mai pricepuţi alpinişti ai acestei structuri.

Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
O mică vedetă pe podium: Maria Gheorghe, Miss Fotogenia, vine la Mi-TH Influencer
Publicat acum 27 minute
Oana Gheorghiu şi Petrişor Peiu se acuză reciproc de minciună pe tema listării companiilor de stat
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Dosar penal după ce un schior a murit într-o avalanşă produsă pe Valea Coştilei
Publicat acum 1 ora si 11 minute
În Bel-Air, o mega-vilă de 400 de milioane de dolari vizează stabilirea unui record național de preț
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Controversa reintroducerii poligonului la examenul auto. Cine susţine proiectul şi cine se opune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Nicoleta Luciu l-a dat de gol pe soțul ei. Ce face Zsolt Csergo după 20 de ani de relație: Nu i-am cerut niciodată asta
Publicat acum 8 ore si 12 minute
Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
Publicat acum 10 ore si 25 minute
Şoferi amendaţi după ce au fost înregistraţi din elicopter. Laude şi reproşuri pentru Poliţia Rutieră
Publicat acum 9 ore si 15 minute
Obiceiul de la masă care o ajuta pe Regina Elisabeta să se sature repede. Ce mânca la micul dejun te va surprinde
Publicat acum 10 ore si 28 minute
BANCUL ZILEI: Reproșuri...
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
