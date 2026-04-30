DCNews Stiri Tânără de la mănăstire, găsită în stare gravă într-o piață din Hațeg. Poliția a deschis dosar penal
Data publicării: 20:35 30 Apr 2026

Tânără de la mănăstire, găsită în stare gravă într-o piață din Hațeg. Poliția a deschis dosar penal
Autor: Iulia Horovei

tanara de la manastire gasita semi constienta de politisti ancheta penala O mașină de poliție. Foto cu rol ilustrativ: Freepik

O tânără de 27 de ani, de la o mănăstire din Ţara Haţegului, a fost transportată, joi după-amiază, la spital în stare de semi-conştienţă, după ce a fost găsită de poliţişti în incinta unui spaţiu comercial din oraşul Haţeg, cu leziuni la nivelul toracelui, în cauză fiind deschis un dosar penal.

O femeie a sunat la 112

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, incidentul a fost sesizat autorităţilor de o femeie de 52 de ani, din comuna Râu de Mori, care venise în Haţeg la cumpărături împreună cu victima. Femeia a crezut că tânăra s-ar fi rătăcit şi a anunţat poliţia, imediat fiind începute cercetările de rigoare.

„Din primele verificări, a rezultat că cele două s-au aflat în cursul aceleiaşi zile, în jurul orei 12:00, în zona centrală a oraşului, moment în care tânăra s-ar fi separat de însoţitoarea sa. Poliţiştii au demarat de urgenţă căutările, iar femeia de 27 de ani a fost identificată în zona Pieţei Agroalimentare din Haţeg, în interiorul unui spaţiu de alimentaţie publică. Aceasta era căzută, în stare de semi-conştienţă şi prezenta leziuni minore la nivelul toracelui”, a detaliat IPJ Hunedoara.

Bărbat dus la audieri

La faţa locului a fost depistat şi un bărbat în vârstă de 62 de ani, din comuna Sălaşu de Sus, aflat în stare de ebrietate şi cu un comportament recalcitrant. Acesta a fost imobilizat şi condus la sediul Poliţiei Haţeg pentru audieri.

Tânăra a fost preluată de un echipaj medical şi transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Haţeg, unde i-au fost acordate îngrijiri de specialitate, conform evaluării medicale preliminare existând şi suspiciunea unei infracţiuni de natură sexuală. Ulterior, victima a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva, bănuindu-se că ar fi suferit şi o comă diabetică.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, sub coordonarea unui procuror, pentru a stabili cu exactitate toate circumstanţele producerii incidentului şi pentru luarea măsurilor legale care se impun.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, mai arată IPJ Hunedoara, potrivit Agerpres.

Citește și: Angajat acuzat că a furat 104 parbrize după un conflict cu șeful. A fost prins în trafic de polițiști

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Mircea Badea le-a pus "gând rău" românilor care fac grătare de 1 Mai: "Cretinism"!
Publicat acum 4 minute
Oana Gheorghiu: Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României
Publicat acum 4 minute
Președintele FIFA, Gianni Infantino, anunț despre participarea Iranului la Cupa Mondială 2026
Publicat acum 21 minute
Israelul ar putea „să acționeze din nou” contra Iranului
Publicat acum 22 minute
Tot ce trebuie să știi despre pet hoteluri. Robert Caraman, invitat la DC Anima - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 32 minute
Profesorul Petruț Rizea (25 de ani) a făcut accident vascular cerebral (AVC). Îl știați de la interviurile DC News și Părinți și pitici
Publicat acum 9 ore si 24 minute
Ponta, mesaj către Grindeanu înainte de a merge la Nicușor Dan: Te rog public!
Publicat acum 10 ore si 58 minute
Ilie Bolojan, declarațiile zilei, după ședința de Guvern / video
Publicat acum 7 ore si 54 minute
Ilie Bolojan: Voi construi o alternativă politică
Publicat acum 8 ore si 12 minute
Cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, după ce trece moțiunea. Bogdan Chirieac, analiză
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
