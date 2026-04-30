Tânără de la mănăstire, găsită în stare gravă într-o piață din Hațeg. Poliția a deschis dosar penal

O tânără de 27 de ani, de la o mănăstire din Ţara Haţegului, a fost transportată, joi după-amiază, la spital în stare de semi-conştienţă, după ce a fost găsită de poliţişti în incinta unui spaţiu comercial din oraşul Haţeg, cu leziuni la nivelul toracelui, în cauză fiind deschis un dosar penal.
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, incidentul a fost sesizat autorităţilor de o femeie de 52 de ani, din comuna Râu de Mori, care venise în Haţeg la cumpărături împreună cu victima. Femeia a crezut că tânăra s-ar fi rătăcit şi a anunţat poliţia, imediat fiind începute cercetările de rigoare.
„Din primele verificări, a rezultat că cele două s-au aflat în cursul aceleiaşi zile, în jurul orei 12:00, în zona centrală a oraşului, moment în care tânăra s-ar fi separat de însoţitoarea sa. Poliţiştii au demarat de urgenţă căutările, iar femeia de 27 de ani a fost identificată în zona Pieţei Agroalimentare din Haţeg, în interiorul unui spaţiu de alimentaţie publică. Aceasta era căzută, în stare de semi-conştienţă şi prezenta leziuni minore la nivelul toracelui”, a detaliat IPJ Hunedoara.
La faţa locului a fost depistat şi un bărbat în vârstă de 62 de ani, din comuna Sălaşu de Sus, aflat în stare de ebrietate şi cu un comportament recalcitrant. Acesta a fost imobilizat şi condus la sediul Poliţiei Haţeg pentru audieri.
Tânăra a fost preluată de un echipaj medical şi transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Haţeg, unde i-au fost acordate îngrijiri de specialitate, conform evaluării medicale preliminare existând şi suspiciunea unei infracţiuni de natură sexuală. Ulterior, victima a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva, bănuindu-se că ar fi suferit şi o comă diabetică.
Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, sub coordonarea unui procuror, pentru a stabili cu exactitate toate circumstanţele producerii incidentului şi pentru luarea măsurilor legale care se impun.
În cauză a fost întocmit un dosar penal, mai arată IPJ Hunedoara, potrivit Agerpres.
de Anca Murgoci