Tânără de la mănăstire, găsită în stare gravă într-o piață din Hațeg. Poliția a deschis dosar penal

O tânără de 27 de ani, de la o mănăstire din Ţara Haţegului, a fost transportată, joi după-amiază, la spital în stare de semi-conştienţă, după ce a fost găsită de poliţişti în incinta unui spaţiu comercial din oraşul Haţeg, cu leziuni la nivelul toracelui, în cauză fiind deschis un dosar penal.

O femeie a sunat la 112

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, incidentul a fost sesizat autorităţilor de o femeie de 52 de ani, din comuna Râu de Mori, care venise în Haţeg la cumpărături împreună cu victima. Femeia a crezut că tânăra s-ar fi rătăcit şi a anunţat poliţia, imediat fiind începute cercetările de rigoare.

„Din primele verificări, a rezultat că cele două s-au aflat în cursul aceleiaşi zile, în jurul orei 12:00, în zona centrală a oraşului, moment în care tânăra s-ar fi separat de însoţitoarea sa. Poliţiştii au demarat de urgenţă căutările, iar femeia de 27 de ani a fost identificată în zona Pieţei Agroalimentare din Haţeg, în interiorul unui spaţiu de alimentaţie publică. Aceasta era căzută, în stare de semi-conştienţă şi prezenta leziuni minore la nivelul toracelui”, a detaliat IPJ Hunedoara.

Bărbat dus la audieri

La faţa locului a fost depistat şi un bărbat în vârstă de 62 de ani, din comuna Sălaşu de Sus, aflat în stare de ebrietate şi cu un comportament recalcitrant. Acesta a fost imobilizat şi condus la sediul Poliţiei Haţeg pentru audieri.

Tânăra a fost preluată de un echipaj medical şi transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Haţeg, unde i-au fost acordate îngrijiri de specialitate, conform evaluării medicale preliminare existând şi suspiciunea unei infracţiuni de natură sexuală. Ulterior, victima a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva, bănuindu-se că ar fi suferit şi o comă diabetică.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, sub coordonarea unui procuror, pentru a stabili cu exactitate toate circumstanţele producerii incidentului şi pentru luarea măsurilor legale care se impun.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, mai arată IPJ Hunedoara, potrivit Agerpres.

