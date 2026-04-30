Femeie de 29 de ani, salvată în ultimul moment după ce a încercat să se arunce de la etajul 3, în Sectorul 6

O femeie din București a fost salvată în ultimul moment de sora sa și de polițiști, după ce a încercat să se arunce de la etajul trei al unui imobil din Sectorul 6. Intervenția rapidă a autorităților a prevenit o tragedie.
Incidentul a avut loc miercuri, 29 aprilie 2026, în jurul orei 13:20, când polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 că o femeie intenționează să recurgă la un gest extrem. La fața locului au intervenit de urgență agenți ai Secției 22 Poliție din cadrul Direcției
Generale de Poliție a Municipiului București.
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, sora femeii se afla în apartament în momentul incidentului și a reușit să o țină în dreptul ferestrei, încercând să o împiedice să sară.
Ușa locuinței era încuiată, iar femeia nu a putut să o deschidă, fiind nevoită să își concentreze eforturile pentru a preveni căderea surorii sale.
Ajunși la adresă, polițiștii au auzit țipete din interiorul locuinței și au decis să intervină de urgență.
Aceștia au spart ușa de la intrare pentru a pătrunde în apartament și a ajunge la cele două femei.
În interior, agenții au găsit-o pe femeia de 29 de ani în apropierea ferestrei, fiind imobilizată de polițiști pentru a preveni producerea unei tragedii. Aceasta prezenta incoerență în vorbire, motiv pentru care a fost solicitat un echipaj medical.
Ulterior, femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate și a rămas internată, urmând să fie evaluată din punct de vedere medical și psihologic.
de Anca Murgoci