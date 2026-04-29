Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, Roxana Bojariu, climatolog la Administrația Națională de Meteorologie, a vorbit despre fluctuațiile termice din această perioadă, care sunt mult mai puternice decât în mod normal.

„Putem spune, putem glumi - 1 Mai friguros ca altul!“, a punctat jurnalistul Val Vâlcu.

„E adevărat că trecem printr-o perioadă mai rece și vom avea zilele următoare temperaturi mai scăzute pentru această perioadă, dar e o perioadă limitată în timp. Primăvara avem astfel de fluctuații mult mai mari decât vara sau iarna, pentru că există o transformare dinspre iarnă spre vară.

Acum vorbim însă de o amplitudine mare a acestor fluctuații. E normal ca în toate anotimpurile să avem fluctuații, mai mari în cele de tranziție, primăvara și toamna, dar în acest an avem un contrast mult prea mare. Avem treceri foarte abrupte, cu manifestări severe. Recent a fost acel episod cu vânturi foarte puternice care a adus probleme unor comunități etc.

E normal să avem fluctuații, dar nu e tocmai normal să avem fluctuații atât de severe. Aici vorbim de fundalul încălzirii globale, care alimentează toate sistemele de vreme cu o cantitate mai mare de energie“, a spus, la DC News, climatologul ANM Roxana Bojariu.

„Pentru această minivacanță de 1 Mai, există o zonă în care ar fi vremea mai frumoasă?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Ferestre de vreme mai bună pot fi peste tot, dar, din păcate, aspectul general peste tot va fi cu temperaturi mai scăzute și cu ploi. Atunci când ești în vacanță, nu doar clima este cea care îți aduce bucurii și care te relaxează. Pot fi și multe alte activități interesante și depinde mult și de felul în care infrastructura turistică înțelege să aducă oamenii și să-i intereseze dincolo de condiții de vreme. În vacanță nu te duci neapărat pentru vreme frumoasă, ci să te îmbogățești și cultural, și pentru bucătăria locului etc. Nu ar trebui ca acest criteriu de vreme să fie cel care să creioneze atractivitatea turistică într-un loc sau altul“, a spus Roxana Bojariu.

Iarna 2025-2026, mai dură decât precedentele, dar mai blândă decât cele din secolul trecut

Chiar dacă ultima iarnă a părut mai severă decât cele cu care ne obișnuisem, climatologul ANM a precizat că a fost destul de blândă dacă avem în vedere normalul din țara noastră.

„A fost o iarnă normală, cu ninsori, cu ger. Noi ne obișnuisem cu ierni blânde, cu 2-3 cm. de zăpadă care se topea a doua zi în București“, a completat Val Vâlcu.

„Dacă privim sinteza întregii ierni, a fost o iarnă mai blândă decât ce am avut în anii '50 sau '60. E adevărat că am avut mai multe episoade cu temperaturi mai scăzute și strat de zăpadă, dacă ne raportăm la ultimii ani, dar dacă ne raportăm la ultimele decenii, iarna a fost relativ blândă.

Continuă acest mers al încălzirii globale, care se proiectează și la nivelul României sub forma unor ierni mai blânde, însă chiar în cazul în care ajungem la sfârșit de secol într-un scenariu pesimist, în zona noastră tot vor exista episoade de iarnă, cu zăpadă, cu viscol, numai că vor fi mai rare și nu vor da această valoare întregii ierni. Iarna care a trecut a fost mai serioasă decât ultimele ierni, dar a fost totuși o iarnă mai caldă decât ce am avut acum mai multe decenii“, a mai punctat Roxana Bojariu, climatolog ANM, la DC News.

