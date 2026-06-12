Ursoaică împușcată în Bușteni, după ce a intrat cu puii într-o locuință. Un pui a murit, alți doi sunt căutați - VIDEO

O ursoaică a intrat, alături de puii săi, într-o casă din Bușteni. Sursa foto: Agerpres/Captură video

O ursoaică a fost împușcată vineri în stațiunea Bușteni, după ce a intrat de mai multe ori într-o locuință împreună cu cei trei pui ai săi. În timpul intervenției, unul dintre pui a murit, iar ceilalți doi s-au retras în zona împădurită.

Ursoaica filmată, vineri la prânz, într-o casă din staţiunea Buşteni, unde intrase împreună cu puii ei în căutare de hrană, a fost împuşcată.

Ursoaică împușcată și pui lovit mortal

Potrivit unui comunicat al Primăriei Buşteni postat pe pagina de Facebook a instituţiei, autorităţile au fost sesizate în cursul zilei prin apeluri la 112 cu privire la prezenţa unei ursoaice însoţite de trei pui într-o gospodărie din oraş. Situaţia a fost evaluată ca fiind una cu grad ridicat de pericol, în condiţiile în care animalele au revenit în această gospodărie.

„La faţa locului s-au deplasat echipajele competente, fiind confirmată prezenţa animalelor în zona respectivă. Ulterior, echipa de intervenţie s-a întrunit şi a monitorizat situaţia, inclusiv proprietăţile învecinate. În cursul după-amiezii, animalele au revenit în aceeaşi gospodărie, situaţia fiind evaluată ca având un grad ridicat de pericol pentru siguranţa persoanelor aflate în zonă", arată sursa citată.

În aceste condiţii, conform legii, ursoaica a fost împuşcată, iar unul dintre pui a fost rănit mortal.

„În timpul acţiunii, exemplarul adult a fost recoltat. Unul dintre pui a suferit răni incompatibile cu viaţa, iar ceilalţi doi pui s-au retras în zona împădurită. Aceştia continuă a fi căutaţi pentru a fi trimişi către adăpostul pentru pui de urs de la Bălan, Harghita”, se mai arată în comunicatul primăriei.

Ursoaica și puii au mai intrat în aceeași locuință, zilele trecute

Ursoaica şi puii săi au intrat de două ori, în ultimele două zile, în casa aflată la marginea pădurii din staţiunea Buşteni, animalele reuşind de fiecare dată să ajungă la frigider şi să se hrănească, a declarat vineri, pentru Agerpres, Mihai Văsii, fiul proprietarului locuinţei.

Potrivit acestuia, tatăl său, în vârstă de 92 de ani, se afla în zona de demisol a casei atunci când animalele au intrat în locuinţă.

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