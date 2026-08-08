Alertă în Ceuta și Melilla: O nouă intrare în masă a migranților, mobilizată pe rețelele sociale pentru 15 august. Marocul sporește forțele de securitate

Criza din Ceuta intră într-o nouă fază? Se pare că migranții s-ar mobiliza din nou pe rețelele sociale / Foto: Agerpres

Autoritățile din Spania și Maroc sunt în alertă. S-ar pregăti o nouă intrare în masă în Ceuta și Melilla. Se pare că migranții se mobilizează pe rețelele sociale pentru data de 15 august. Marocul a mobilizat din nou forțele de securitate.

Apar tot mai multe îngrijorări că imaginile dezolante din Ceuta se vor repeta. Apelurile la o nouă tentativă de pătrundere în masă a migranților în Ceuta și Melilla pe data de 15 august continuă în Maroc și coincid cu o desfășurare masivă a forțelor de poliție marocane la frontierele cu cele două orașe spaniole, transmite Agerpres, citând EFE. Situația vine pe un fundal preelectoral și pe fondul criticilor tot mai numeroase privind gestionarea migrației de către Rabat.

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Deși apelurile la organizarea unor noi intrări în masă în Ceuta și Melilla sâmbăta viitoare continuă să se înmulțească pe rețelele sociale, nu s-au înregistrat încă sosiri de migranți pe partea marocană a frontierelor cu aceste două orașe autonome. Totodată, Biroul prim-ministrul spaniol anunțase vineri că monitorizează situația, dar nu se așteaptă la o repetare a scenelor de săptămâna trecută.

Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla. Informațiile au arătat că zecile de mii de migranți care au trecut granița din Maroc în Spania săptămâna trecută au făcut asta după o mobilizare pe rețelele sociale. Mai multe site-uri de știri din Spania, dar și din Maroc, au vorbit despre cinci grupuri de pe Facebook și mai multe conturi de pe TikTok care ar fi avut o activitate intensă în acele zile, cu scopul de a-i chema pe migranți să treacă granița în Ceuta. Pe conturile respective ar fi fost publicate hărți și trasee care îi ajutau pe oameni să găsească mai ușor locurile prin care să treacă granița. Grupurile ar fi folosit și mai multe hashtag-uri virale, printre care #ceuta și termeni arabi care în traducere înseamnă atac și foc. Vezi mai mult AICI.

Ce spun oamenii care locuiesc în apropiere de Ceuta și Melilla

Potrivit jurnalistului Ahmed Biyuzan, rezident în Fnideq (lângă Ceuta) și specialist cu experiență în probleme legate de migrație, situația din orașul Ceuta și zona din jur este calmă după evenimentele care au avut loc la sfârșitul lunii trecute.

Biyuzan a adăugat că intrările și ieșirile în Ceuta dinspre teritoriul marocan se desfășoară normal și că în ultimele zile nu au sosit persoane care intenționează să migreze ilegal. El a confirmat că prezența forțelor de securitate în zonă rămâne sporită din cauza îngrijorărilor autorităților marocane cu privire la un eveniment planificat pentru data de 15 august.

Azuz Bulegdur, activist pentru drepturile omului din Nador, un oraș situat în apropiere de Melilla, a explicat sâmbătă pentru agenția EFE că situația de pe partea marocană a frontierei cu orașul autonom este "normală". El a precizat că nu s-au înregistrat sosiri de migranți, subliniind însă că prezența poliției rămâne masivă.

Autoritățile ar fi interceptat vineri minori care se îndreptau spre Ceuta

Cu toate acestea, potrivit informațiile EFE, autoritățile au interceptat vineri minori care se îndreptau spre Ceuta în localități precum Ksar El Kebir, situat la aproximativ 180 de kilometri sud de orașul spaniol.

Asociația Marocană pentru Drepturile Omului (AMDH) a anunțat vineri că 141 de persoane și-au pierdut viața în timpul tentativei de migrație în masă, în timp ce alte 111 au fost reținute pentru că au încercat să intre ilegal în Ceuta și Melilla. Autoritățile marocane au recunoscut doar 14 decese pe teritoriul lor.

Marocul, "jandarmul Europei"?

Precizăm că AMDH a criticat, într-o declarație citită în cadrul unei conferințe de presă, rolul Marocului de "jandarm al Europei" și a denunțat intenția țării de a aborda fenomenul migrației exclusiv dintr-o perspectivă legată de securitate.

De asemenea, organizația a reproșat Uniunii Europene indiferența față de încălcările drepturilor migranților comise de autoritățile marocane și a solicitat o anchetă independentă pentru a stabili responsabilitatea pentru aceste evenimente.

Episoadele recente de migrație în masă scot în evidență "eșecul răsunător" al actualului guvern marocan în gestionarea crizelor sociale și economice, a declarat sâmbătă Said Akdad, membru al biroului politic al formațiunii politice de opoziție Partidul Progresului și Socialismului (PPS).

Într-o declarație pentru EFE, Akdad a pus această situație pe seama "incapacității" politicilor implementate de guvern de a corecta dezechilibrele din modelul de dezvoltare al Marocului și distribuția inegală a bogăției, factori care, în opinia sa, au accentuat inegalitățile și au alimentat sentimentul de deznădejde în rândul tinerilor.

De ce atât de mulți oameni vor să fugă din Maroc

Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, 2,9 milioane de marocani cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu studiază și nici nu lucrează.

Potrivit liderului PPS, faptul că mii de tineri sunt nevoiți să își riște viața în căutarea unui viitor demn reprezintă un veritabil "semnal de alarmă".

În acest context, Akdad a pledat pentru valorificarea alegerilor parlamentare de luna viitoare în vederea unei rupturi de actuala linie a guvernului despre care a afirmat că s-a dovedit a favoriza grupurile de interese și oligarhiile.

Partidul Adunarea Națională a Independenților (RNI), care conduce actuala coaliție de guvernare, a respins într-o declarație orice tentativă de a exploata politic evenimentele din Ceuta și a cerut ca această tragedie să fie abordată în spiritul "responsabilității colective".

RNI, care urmărește obținerea unui nou mandat la viitoarele alegeri, a recunoscut necesitatea de a transforma aceste evenimente legate de migrație într-un punct de cotitură pentru politicile destinate tinerilor printr-o strategie cuprinzătoare care să răspundă aspirațiilor acestora.

Mii de migranți s-ar afla încă în Ceuta, susține un lider local

Deși săptămâna trecută Spania a dat asigurări că toți migranții au părăsit Ceuta, un lider local spunea acum două zile pentru BBC că între 3.000 și 5.000 de migranți încă se află în enclava spaniolă.

Juan Jesús Vivas și-a exprimat în fața Parlamentului European „profunda durere” față de „tragedia ireparabilă” a 100 de decese care a avut loc după ce aproximativ 78.000 de migranți din Marocul vecin au sosit, pe mare, în Ceuta, în doar câteva ore.

Criza din Ceuta a creat tensiuni între națiunile UE care au granițe deschise și a stârnit critici la adresa guvernului spaniol. Cu toate acestea, Comisia UE a lăudat „răspunsul rapid” al Spaniei la criză, care a inclus desfășurarea de forțe armate în Ceuta și în celălalt teritoriu al său de pe coasta nord-africană, Melill.

În schimb, Juan Jesús Vivas, conservator, a criticat reacția guvernului spaniol, în discursul său adresat Parlamentului European, joi, spunând că i-a spus personal prim-ministrului socialist Pedro Sánchez că reacția a fost târzie și insuficientă.

„Faptul că nu avem cifre despre câți oameni se află încă în Ceuta arată cât de puține resurse avem pentru a face față acestei situații”, a declarat el.

Avertismentele anterioare ale oficialilor locali cu privire la o creștere a numărului de migranți care traversează granițele pe mare au fost ignorate, a mai spus spus liderul local din Ceuta, precizând că acum, deși întoarcerea a aproape 75.000 de migranți în Maroc a „atenuat considerabil” situația, Ceuta nu a revenit încă la normal. Se pare că cei mai mulți dintre migranții rămași încă în Ceuta sunt minori.

Criza din Ceuta a provocat tensiuni între Roma și Madrid. Spania a impus controale la frontieră pentru călătorii din Italia

Criza din Ceuta a provocat tensiuni fără precedent între Roma și Madrid, iar vineri acestea au escaladat. Spania a anunțat că va impune controale la frontieră pentru toate călătoriile din Italia. Decizia a venit după ce în cursul zilei Spania amenințase că va impune contramăsuri împotriva Italiei dacă Roma nu elimină controalele impuse în urma crizei din Ceuta.

Astăzi, Bruxelles-ul a intervenit în disputa celor două țări. Comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a discutat sâmbătă cu miniștrii de interne ai celor două țări și a anunțat că atât Madridul, cât și Roma au dat asigurări că măsurile sunt temporare. Vezi mai mult AICI.