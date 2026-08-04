Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă până miercuri, anunță secretarul Trezoreriei SUA

Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Secretarul Trezoreriei SUA estimează că un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea fi finalizat până miercuri, o evoluție care ar putea reduce tensiunile de pe piața energetică și influența prețul petrolului.

Secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, a declarat marţi că un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea fi încheiat până miercuri cu Iranul, relatează AFP, Reuters şi Xinhua.

"Suntem în discuţii cu iranienii şi cred că există o şansă să ajungem azi sau mâine la un acord pentru redeschiderea strâmtorii şi pentru a ne îndrepta spre o normalizare", a declarat Scott Bessent într-un interviu pentru canalul CNBC.

Oficialii iranieni nu au comentat până în acest moment afirmaţiile sale, notează Xinhua.

Întrebat despre o eventuală taxă iraniană în strâmtoare, Scott Bessent a răspuns: "Cred că va fi vorba mai degrabă despre o libertate de circulaţie".

Situaţia rămâne tensionată în Strâmtoarea Ormuz, unde o navă a fost lovită în timpul nopţii, în pofida optimismului afişat de Donald Trump care dă asigurări că negocierile cu Iranul avansează şi că această cale maritimă strategică s-ar putea redeschide încă de marţi.

Scott Bessenr s-a arătat optimist în privinţa efectelor unui acord cu Iranul asupra preţului la energie, precizând că sute de nave aşteaptă să-şi reia traseul, conform Agerpres.

O coaliţie internaţională pentru securizarea Strâmtorii Ormuz. SUA și Marea Britanie, reuniune la Londra

Statele Unite şi Marea Britanie au intenționat să pună bazele unei coaliţii internaţionale pentru securizarea traficului naval în strâmtoarea Ormuz, după reluarea ostilităţilor în Iran. Potrivit Axios, o reuniune urma să aibă loc la Londra.

Întâlnirea trebuia să reunească miniştri ai apărării şi comandanţi militari din statele occidentale, inclusiv secretarul american al apărării, Pete Hegseth, şi preşedintele Statului Major Interarme al SUA, Dan Caine, notează Axios, citând surse anonime din rândul unor diplomaţi europeni şi alţi oficiali.

Conform acestor surse, preşedintele american Donald Trump şi-ar fi reluat astfel solicitarea adresată aliaţilor SUA înaintea acordului de încetarea a focului cu Iranul din iunie, acord între timp eşuat, de a se implica militar în securizarea Strâmtorii Ormuz, cerere atunci respinsă de aliaţii europeni, în timp ce Iranul ţinea blocată strâmtoarea.

Casa Albă doreşte astfel ca aliaţii SUA să trimită în regiune echipamente militare, precum dragoare de mine, alte tipuri de nave militare şi drone, pentru a securiza rutele de navigaţie. "Americanii caută o cale de ieşire şi vor ajutorul nostru", a declarat unul dintre diplomaţii europeni.

Planul a venit la două săptămâni de la reluarea războiului dintre SUA şi Iran, după ce Donald Trump, în urma unor atacuri asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz atribuite Iranului, a anunţat că nu mai consideră valabil memorandumul semnat cu Iranul în iunie.

Acel memorandum a permis redeschiderea strâmtorii şi relaxarea sancţiunilor împotriva Teheranului, înţelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluţionarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian şi sancţiunile impuse Iranului.

Iranul, nevoit să aleagă între un acord cu SUA sau "capitularea totală"

Preşedintele american Donald Trump a avertizat luni că blocada navală impusă de SUA împotriva Iranului va fi ridicată numai în cazul unui "acord" sau al unei "capitulări totale" a Teheranului, relatează agenţiile AFP şi EFE.

El a insistat că sunt în desfăşurare negocieri între SUA şi Iran, în pofida dezminţirilor venite de la Teheran.

"Liderii iranieni sunt de o duplicitate incredibilă! Ei cer o întâlnire, unii ar spune chiar că o 'cerşesc', discuţiile încep, altele sunt prevăzute într-un viitor imediat, iar ei spun, public şi cu mândrie, că nu poartă nicio discuţie", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

"Nimic nu va trece atât timp cât nu va exista un acord sau o capitulare totală"

El a susţinut că Strâmtoarea Ormuz se află "total sub controlul" marinei militare americane, care menţine totodată blocada asupra porturilor iraniene. "Nimic nu trece către Iran (...) şi nimic nu va trece atât timp cât nu va exista un acord sau o capitulare totală" a Iranului, a indicat preşedintele american.

"Indiferent că Iranul doreşte sau nu să o recunoască, cert este că vorbim despre o soluţie la o problemă pe care ei înşişi au provocat-o timp de decenii", a continuat Trump. "Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară", a repetat el.

În stilul său obişnuit de când a început războiul în urmă cinci luni, Trump a ameninţat în weekend din nou Iranul cu bombardamente devastatoare, dar apoi a spus că le anulează pentru ca negocierile cu Teheranul să fie reluate luni. El a susţinut că Iranul însuşi i-a cerut să oprească atacul pe care-l ordonase şi pe care l-a descris drept "cel mai mare după al Doilea Război Mondial".

Totuşi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a susţinut de partea sa că Republica Islamică nu desfăşoară în prezent negocieri cu SUA, ci cu Omanul pentru a securiza navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz, conform Agerpres.

"Tocmai am fost rugaţi de Iran şi de alte ţări din Orientul Mijlociu să suspendăm orice atac"

Vineri, Donald Trump a ameninţat într-o şedinţă de guvern că va lovi Iranul "foarte puternic".

Într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a afirmat duminică că SUA sunt "gata să lovească Republica Islamică Iran la niveluri de teroare militară, forţă şi putere nemaivăzute de la Al Doilea Război Mondial".

"În pofida acestui lucru, tocmai am fost rugaţi de Iran şi de alte ţări din Orientul Mijlociu să suspendăm orice atac", a adăugat el. "Pe baza acestei cereri, am acceptat... să anulez atacul, sub rezerva de a putea încheia rapid un ACORD. Israelul mi se alătură în acest angajament", a spus el.

Acest anunţ intervine la puţin timp după ce SUA le-au cerut cetăţenilor lor "să ia în considerare să părăsească" Orientul Mijlociu din cauza unei posibile "escaladări" a conflictului regional.

Potrivit media americane, Washingtonul plănuia noi bombardamente masive în cursul weekendului trecut. Potrivit CBS News, SUA şi Israelul pregăteau lovituri comune, rafinăriile de petrol şi centralele electrice fiind printre ţintele posibile.

În mesajul său de duminică, preşedintele american a declarat că acordul cu Iranul ar trebui să includă "deschiderea completă şi totală a Strâmtorii Ormuz, precum şi o încheiere a ameninţării nucleare iraniene".

Prinţul moştenitor saudit Mohammed Bin Salman l-a sunat pe Donald Trump pentru a-şi exprima îngrijorările privind planurile sale de atac, a relatat Axios, citând responsabili americani care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

O sursă la curent cu acest apel a declarat pentru Axios că prinţul moştenitor saudit "i-a cerut lui Trump să dezamorseze situaţia şi să se abţină să lanseze lovituri".

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta informaţia.

Joi, Pakistanul ţară mediatoare, a afirmat că beligeranţii negociau în vederea unei dezescaladări, în special privind strâmtoarea Ormuz, care este în prezent blocată de Teheran.

Armata iraniană a acuzat însă sâmbătă SUA că favorizează "ecaladarea tensiunilor" în războiul din Orientul Mijlociu.

Într-un interviu publicat pe Fox News înainte de anunţul lui Donald Trump, secretarul său de stat Marco Rubio a asigurat că capacităţile militare ale Iranului au fost slăbite şi că responsabilii iranieni "sunt acum dispuşi, şi în anumite cazuri nerăbdători, să încheie un acord privind denuclearizarea".

Gardienii Revoluției amenință că vor lovi infrastructura civilă israeliană și americană și vor provoca „iadul”

Până la reluarea negocierilor din aceste zile, un înalt oficial iranian din domeniul apărării a declarat pentru Tasnim că relatările din presa americană referitoare la posibile atacuri americane și israeliene asupra infrastructurii iraniene reprezintă „o nebunie”, avertizând că Teheranul a pregătit „planuri de ripostă pe scară largă”.

Conform agenției Tasnim, oficialul iranian a precizat că aceste planuri includ lovituri care vizează infrastructura critică israeliană și infrastructura energetică a SUA din întreaga regiune, adăugând că forțele armate ale Iranului au atât „capacitatea, cât și voința” de a le pune în aplicare aceste planuri.

Amenințarea vine la doar câteva ore după ce Casa Albă a declarat pentru Fox News Digital că președintele Donald Trump „nu va sta deoparte și nu va permite ca acest comportament terorist să continue” și că „Iranul va plăti în continuare până când va veni la masa tratativelor, într-un mod pe care președintele Trump îl consideră semnificativ”.

Declarația Casei Albe a fost făcută ca reacție la relatările privind o posibilă extindere a operațiunilor militare americane împotriva Iranului.

Între timp un petrolier a fost lovit în Strâmtoarea Ormuz

Un petrolier a fost lovit de un 'proiectil necunoscut' în Strâmtoarea Ormuz, în largul coastei Omanului, a anunțat sâmbătă Centrul pentru Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO), informează agențiile Agerpres și DPA.

Agenția a precizat că sala de motoare a navei a fost avariată, adăugând că nu au fost raportate victime sau daune care să afecteze mediul.

Incidentul a avut loc la aproximativ 20 de kilometri nord-est de orașul omanez Lima, potrivit UKMTO.

Iranul a cerut ca navele să folosească un traseu de-a lungul coastei sale prin Strâmtoarea Ormuz și a spus în repetate rânduri că doar traseul indicat de Teheran este sigur.

Disputa privind navigația pe această cale navigabilă strategică, un traseu cheie pentru transportul global de petrol, gaze și îngrășăminte, a devenit un punct central de tensiune în conflictul tot mai accentuat dintre Statele Unite și Iran.

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