Scurgere uriașă de date: Informații despre 100.000 de polițiști britanici, publicate pe dark web

Foto Pexels - Poliția din Marea Britanie

Datele de contact a aproape 100.000 de polițiști din Marea Britanie au fost publicate pe dark web, după un nou atac cibernetic major.

O bază de date foarte importantă a forțelor de ordine din Marea Britanie ar fi fost compromisă în urma unui atac cibernetic. Astfel, datele de contact ale aproape 100.000 de polițiști din Marea Britanie au ajuns pe dark web, potrivit The Times.

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Breșa a fost semnalată duminică seara și face parte dintr-o campanie cibernetică mai amplă, conform sursei citate. Totodată, s-ar fi compromis și date ale Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, NCA și CPS.

Cea mai recentă breșă de securitate apare la câteva zile după atacul asupra Ministerului Educației, fiind expuse peste 500.000 de înregistrări, conform acelorași surse.

Apartenența la unitățile de poliție a ofițerilor, obținută de atacatorii cibernetici



Atacatorii ar fi obținut datele după ce au pătruns în Baza de date juridică națională a poliției. Resursa este utilizată de forțele de poliție ale Ministerului de Interne din toată Marea Britanie.



Autoritățile britanice suspectează gruparea ExfilSquad ca fiind responsabilă de atacul cibernetic, care ar face parte dintr-o serie de breșe recente ce au ca țintă instituții occidentale.

Un angajat afectat, citat de sursa citată, afirmă că scurgerea îi expune pe el și pe colegi unui risc major. Persoana a lucrat, afirmă ea, în domeniul criminalității organizate grave.

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Gruparea ar fi solicitat o plată pentru a opri publicarea datelor. Atacul cibernetic asupra Ministerului Educației a dus la publicarea a 607.000 de înregistrări pe dark web. Atacul ar fi fost comis mai mult din motive financiare decât ideologice.



Gruparea a transmis, într-un mesaj online, că datele publicate nu vor mai putea fi șterse de pe internet, solicitând o plată. Atacatorii spun că că suma este mică față de costurile unui eventual litigiu.

O sursă citată de publicație afirmă că majoritatea polițiștilor ar fi utilizat baza de date la un moment dat. Aceasta este folosită de forțele din Anglia și Țara Galilor, unde lucrează 145.550 de ofițeri cu normă întreagă.

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