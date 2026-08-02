Corneliu Ștefan, mesaj de Ziua Salvamont

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Salvamont România.

"La mulți ani tuturor salvatorilor montani!

De Ziua Națională a Salvamont România, le transmit respectul și recunoștința mea tuturor celor care, prin curaj, profesionalism și devotament, sunt mereu pregătiți să salveze vieți.

Mulțumesc echipei Serviciului Public Județean Salvamont Dâmbovița pentru implicarea și responsabilitatea de care dă dovadă în fiecare zi.

Vă doresc multă sănătate, putere și intervenții în siguranță!"

1 august este marcată Ziua națională a Salvamont România

Propunerea pentru instituirea zilei de 1 august ca Ziua națională a Salvamont România a fost inițiată de 56 deputați și senatori, conform https://www.cdep.ro/.

Inițiatorii au menționat, în expunerea de motive, că salvatorii montani care practică 'cu mândrie și respect' o profesie vocațională 'cu un înalt grad de risc', merită apreciere prin declararea zilei de 1 august drept Ziua națională Salvamont România, 'zi în care nu vor să facă parade, în care nu cer premii sau distincții, să simtă că e ziua lor în care sunt respectați și pe care să o serbeze'.

De asemenea, parlamentarii care au inițiat proiectul de lege își justifică inițiativa prin faptul că, 'de peste 25 de ani, august, cea mai grea lună din an pentru salvatorii montani, o lună caracterizată prin foarte multe accidente pe munte și cu cel mai ridicat grad de dificultate, este declarată de salvamontiști 'Luna responsabilității pe munte - Luna Salvamont România', ziua cu care începe această lună fiind declarată de oamenii muntelui 'Ziua națională la Salvamont România'.

'Salvamontiștii primesc de ani de zile, în această zi, felicitări din întreaga țară de la oamenii de munte, de la cei care le admiră și apreciază activitatea, de la instituțiile statului', au adăugat inițiatorii în expunerea de motive.

Potrivit propunerii, 'Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora, pot organiza sau sprijini logistic și material manifestările dedicate Zilei naționale a Salvamont România'.

De asemenea, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor desfășurate cu acest prilej, în limita alocărilor bugetare aprobate.

Senatul a adoptat, la 13 mai 2024, în calitate de primă cameră sesizată, propunerea legislativă prin care se instituie la 1 august Ziua națională a Salvamont România.

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat, la 5 noiembrie 2024, cu 210 'voturi' pentru și 31 abțineri, proiectul de lege privind sărbătorirea la 1 august a Zilei naționale a Salvamont România.

Președintele de atunci al României, Klaus Iohannis, a semnat, la 27 noiembrie 2024, Decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 1 august ca Ziua națională a Salvamont România, precizează Agerpres.