Eli Lăslean, scrisoare deschisă către Cătălin Botezatu: „Mă surprinde ce ați făcut”

Eli Lăslean

Eli Lăslean, designer de modă, cu o experiență de peste 35 de ani în modă, are o scrisoare deschisă către Cătălin Botezatu.

Eli Lăsnean a zis că nu și-a imaginat niciodată că, după 35 de ani de muncă, va fi nevoită să iesă public pentru a apăra numele brandului pe care l-a creat în 1991.

„ELLIS este copilul meu, brandul creat de mine la Arad, crescut cu dragoste pentru toate femeile din România și nu numai! Nu am căutat niciodată scandalul”, a zis Eli Lăsnean.

Creatoarea de modă a spus că simte că i s-a furat identitatea. De ce? Pentru că a apărut colecția „Ellis Collection by Cătălin Botezatu".

În acest context, Eli Lăsnean a lansat o scrisoare deschisă către Cătălin Botezatu:

SCRISOARE DESCHISĂ către domnul Cătălin Botezatu:



„Domnule Cătălin Botezatu,



Vă scriu nu doar ca designer, ci ca femeia care, în 1991, a creat brandul ELLIS și care, din 1992, i-a protejat identitatea prin înregistrarea mărcii la OSIM.



Am privit cu surprindere și cu profundă dezamăgire promovarea colecției "Ellis Collection by Cătălin Botezatu".



În lumea modei, un brand nu este doar un nume. Este o identitate, o reputație și o istorie construite în zeci de ani de muncă, sacrificii și credință.



Tocmai de aceea mă surprinde că un designer cu experiența și notorietatea dumneavoastră a ales să promoveze o colecție sub o denumire care se suprapune peste identitatea unui brand românesc cu o existență de peste 35 de ani.



Îmi este greu să cred că un profesionist al modei nu cunoaște importanța respectării proprietății intelectuale și a identității unui brand. Nu vă cer un favor. Vă cer respectul pe care orice creator îl datorează muncii altui creator. Voi alege să îmi apăr drepturile pe căile legale, deoarece cred că România are nevoie de o industrie a modei construită pe creativitate, etică și respect reciproc, nu pe confuzie între branduri. Îmi doresc ca această situație să fie clarificată cu responsabilitate și profesionalism. Istoria unui brand nu poate fi rescrisă. ELLIS s-a născut în 1991. ELLIS este parte din viața mea și din viața a mii de femei care au purtat acest nume cu mândrie.



Cu respect,



Eli Lăslean



Fondatoarea brandului ELLIS”.

În cadrul unui interviu DC News, renumitul designer povestea cum, în urmă cu câțiva ani, și-a descoperit creațiile din întâmplare, la televizor. Mădălina Manole își cumpărase o ținută creată de aceasta, astfel că surpriza a fost cu atât mai mare.

Au urmat apoi colaborări numeroase, cu nume mari din showbiz-ul românesc: Carmen Iohannis, Andreea Marin, Nadia Comăneci, Simona Halep, Anca Ţurcaşiu, Angela Similea, Monica Davidescu, Bianca Brad, Simona Amânar, Laura Badea, Andreea Esca și multe altele.



„Iubesc frumosul! L-am căutat mereu, iar atunci când nu l-am găsit, l-am inventat!”, spunea Eli Lăslean.

Eli Lăslean, creatoarea brandului Ellis, a primit Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Arad

Eli Lăslean, creatoarea brandului Ellis, a primit Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Arad pentru vizibilitatea pe care a adus-o Aradului la nivel național, precum și pentru preocuparea constantă de promovare a valorilor locale.

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Eli Lăslean, discurs emoționant după primirea premiului:

„Dragii mei arădeni, stimați invitați, sunt foarte, foarte emoționată, dar și foarte fericită pentru că până la urmă cursa mea cu obstacole a ajuns aici, în acest moment în care sunt recunoscătoare celor care au contribuit la formarea mea. În acest moment, nu pot să nu mă gândesc la părinții mei, cărora le datorez educația deosebită pe care mi-au dăruit-o și care a fost cea mai importantă comoară pe care am primit-o. Nu pot să nu mă gândesc la cel care a fost soțul meu, care a crezut în mine și cu care 20 ani am crescut împreună, am construit împreună, și brandul ELLIS a pornit la drum avându-l pe el sprijin.

Dar inima mea și gândul meu merge la fiul meu, Marius, care este lângă mine și pe care l-am simțit mereu, în această perioadă, inimă lângă inimă. Marius, îți mulțumesc! Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor datorită cărora sunt acum în fața dumneavoastră. Nu pot să nu mă gândesc la clientele mele, frumoasele femei care cumpără creațiile mele! Fără ele nu eram aici. Și sper că ceea ce am făcut, cei 30 ani dedicați frumosului, să fie o inspirație pentru tinerele fete și băieți, pentru fetițele care într-un colț de țară, așa cum am fost eu la Târnova, visam la lumea fascinantă a modei.

Noua direcție ELLIS Cool am deschis-o recent la Arad – și proiectul Discover Yourself pe care domnul Falcă mi l-a aprobat când a fost primarul Aradului și atunci am început să gândesc la cum am putea modela tinerele talente – acum am pornit în forță cu un proiect frumos, cu 120 copii care au trecut prin cursurile pe care noi le-am organizat. Marea mea bucurie a fost că alături de mine au venit oameni importanți, ca fiica Andreei Marin și Ștefan Bănică Jr., Violeta, care este ambasadoarea acestui proiect și împreună cu care îmi doresc să inspirăm copiii noștri, astfel încât arta de a face lucrurile să fie respectată și să fie ceva nobil. Dumnezeu ne-a dat multă creativitate, credință că putem realiza lucruri frumoase și împreună cred că vom reuși! La mulți ani, arădeni! La mulți ani, Arad!”, a spus Eli Lăslean după primirea premiului.

Eli Lăslean s-a născut la 20 februarie 1957. După absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Timişoara, în 1980, a lucrat ca economist. În 1991 a avut curajul de a schimba macazul spre zona de antreprenoriat, punând bazele Casei de Modă Ellis.

A paticipat cu creațiile sale la Târgul Internaţional CPD Dusseldorf, la Târgul Internaţional Foire de Paris. În 1995 şi 1996 va fi selecţionată la Concursul de Modă Mittel Moda de la Gorizia, iar în 1998 a primit Trofeul Steaua de Aur pentru calitate (Geneva). În anul 1999 deschide primul magazin Ellis în Bucureşti. Recunoscută pentru simpatia de care se bucură în lumea mondenă bucureşteană, Eli Lăslean asigură vestimentaţia vedetelor mass-media Alessandra Stoicescu, Adriana Bahmuţeanu, Andreea Marin, Monica Davidescu, Angela Similea, Cristina Ţopescu, Raluca Moianu și multe altele. Printre clientele creatoarei de modă Eli Lăslean se numără şi Carmen Iohannis, soţia preşedintelui României.

În anul 1996, este aleasă „Femeia anului ” de către cititorii ziarului Adevărul de Arad, iar în 2005 primeşte premiul de excelenţă din partea Business Press Bucureşti.

Pasiunea pentru modă, atenția la detalii, accentul pus pe eleganță și rafinament şi dorinţa de a fi la curent cu ultimele noutăţi din domeniu, au condus la crearea unor colecții excepționale prin care Eli Lăslean s-a impus ca o personalitate marcantă a modei la nivel național și internațional, având, astfel, o contribuție importantă în promovarea imaginii municipiului Arad.