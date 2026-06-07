Invazie de căpușe într-o destinație turistică preferată și de români

În prezent, Croația se confruntă cu o infestare masivă cu căpușe. Este un fenomen care afectează grav insulele populare de pe coasta Mării Adriatice, dar și regiunile împădurite din interiorul Croației, relatează cotidianul Blick.

Pericolul ascuns lângă plajă în Insula Vir, Croația

Insula Vir este o destinație foarte căutată de turiști din apropierea orașului Zadar, însă este una dintre zonele cele mai afectate. Căpușa maro a câinelui este o amenințare majoră. Este o specie care se înmulțește rapid în iarba înaltă și în tufișurile din apropierea plajelor.

Chiar dacă se numește căpușa maro a câinelui insecta nu îi vizează direct pe patrupezi, ci reprezintă un risc uriaș și pentru oameni. Căpușa este responsabilă de transmiterea febrei pătate mediteraneene. Aceasta este o infecție bacteriană ce se manifestă agresiv prin febră foarte mare, dureri de cap și dureri musculare.

Boala Lyme și riscul de meningită

Pe lângă Insula Vir, zonele continentale sunt vizate de căpușe. De exemplu, în regiunea Koprivnica, medicii au raportat deja mai multe cazuri grave de boală Lyme. Printre victime se află și un copil de 3 ani.

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