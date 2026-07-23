„S-a terminat povestea”. De ce riscă să pice, de fapt, Legea salarizării. Zegrean explică blocajul

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Fostul președinte al CCR Augustin Zegrean a explicat cum poate fi adoptată Legea salarizării și dacă există șanse ca proiectul să treacă de Parlament.

Legea salarizării unitare este unul dintre cele mai dezbătute proiecte ale momentului, mai ales că a determinat proteste ale angajaților din diverse sectoare bugetare. Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a explicat cum poate fi adoptată legea salarizării în actuala formă propusă și de ce crede că proiectul are șanse reduse să treacă de votul Parlamentului.

De ce Legea salarizării are șanse reduse să fie adoptată

„După Constituție, inițiativă legislativă are Guvernul, care, în principal, el este cel care deservește Parlamentul prin inițiative legislative. Fiecare parlamentar are același drept ca și Guvernul, poate să inițieze orice proiect de lege își dorește sau să se alăture unui proiect existent, să și-l însușească, să semneze și el acolo. Și mai este poporul, care are inițiativă legislativă, dar e complicat, trebuie să fie 500.000 de oameni... Trebuie să fie asumat de oricare dintre parlamentari. Un parlamentar poate face acest lucru.

Un singur parlamentar poate să ia legea asta - din ziar, de unde o găsește el - și să meargă cu ea și s-o înregistreze la secretariatul camerei din care face parte (n.r. Camera Deputaților/Senat)”, a explicat Augustin Zegrean la Digi24.

Fostul președinte CCR crede că liderii politici nu sunt hotărâți în privința legii salarizării, proiect care, potrivit acestuia, nu ar primi votul în Parlament: „Nu au încredere unul în ceea ce spune celălalt. Se gândesc că dacă intră legea și este respinsă, s-a terminat povestea. O lege care se respinge într-o sesiune, în acea sesiune nu mai poți să vii cu acel proiect de lege”.

„Din ce știu și eu, nu cred că ar trece, pentru că sunt prea mulți pe legea asta; și nu atât cât sunt supărați pe lege, ci sunt supărați pe fostul prim-ministru - actualul prim-ministru demisionar. Acesta e motivul pentru care nu știu cum să facă și cine să o susțină. Am înțeles că liberalii ar vrea s-o susțină, dar ceilalți nu mai vor să se alieze, și lucrurile se complică. Problema importantă este că nu mai poate fi susținută în aceeași sesiune legea respectivă. (...) Problema e dacă ei (n.r. parlamentarii) se aliază la vot. Dacă nu votează cât trebuie, fac degeaba demersul acesta”.

Se poate implica Nicușor Dan în proiectul legii salarizării?

Nicușor Dan „nu poate să facă mare lucru” în negocierile pentru legea salarizării, a mai spus Augustin Zegrean, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a anunțat că au loc discuții în acest sens, coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete. „Președintele nu are drept de inițiativă legislativă. Doar domnitorul Cuza avea inițiativă legislativă, dar nici regele nu avea”, a spus el.

Poate fi adoptată legea salarizării într-o sesiune extraordinară din august?

Totuși, Parlamentul poate convoca un număr nelimitat de sesiuni extraordinare, astfel încât legea salarizării să poată fi dezbătută și adoptată într-o sesiune organizată la începutul lunii august, și nu neapărat la finalul lunii iulie, când are loc prima sesiune de acest fel, a mai explicat Zegrean.

„Depinde exclusiv de șefii Camerelor (n.r. Parlametului), ei stabilesc, convoacă Birourile permanente, stabilesc ordinea de zi și convoacă sesiunea extraordinară. Nu este limitat numărul de sesiuni extraordinare, e nelimitat. Pot convoca câte vor, câte una în fiecare zi. Dar nu ajută la nimic, că nu cred că se vor schimba lucrurile peste vară. Președintele poate să încerce să-i convingă, dar și această mediere are o limită. Președintele e cel care promulgă legea, e cel care poată să respingă legea spre Parlament pentru o nouă lectură, să sesizeze CCR, adică alte atribuții decât cea de a legifera”, a adăugat Zegrean.

Precizăm că termenul-limită pentru adoptarea legii salarizării unitare este 31 august. Dacă acest jalon din PNRR nu este îndeplinit până atunci, România riscă să piardă 770 de milioane de euro aferente Cererii de plată nr. 4.