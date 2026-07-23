„Cât mă costă să plec?” Un cetățean străin aflat pe ATV a încercat să mituiască un polițist

Politist rutier. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @standret

Un cetățean străin a fost trimis în judecată după ce a încercat să ofere 100 de lei mită unui polițist pentru a evita sancțiunile în urma unui control rutier.

Un bărbat, cetăţean străin, care a încercat să ofere suma de 100 de lei drept mită unui poliţist după ce, conducând un ATV, a fost oprit pentru verificări, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

"La data de la data de 23 iunie, inculpatul, care conducea un ATV înmatriculat în Franţa pe raza staţiunii Predeal, a fost oprit pentru control de un agent de poliţie care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe linie rutieră. La întrebarea agentului de poliţie dacă a consumat alcool, inculpatul a oferit un răspuns pozitiv, spunând că a consumat o bere. Urmare a acestui aspect, agentul de poliţie l-a testat pe inculpat cu aparatul etilotest, în urma testării reieşind o valoare de 0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Agentul de poliţie l-a informat pe inculpat că va reface procedura, pentru a evita o eroare a aparatului, iar dacă rezultatul nu va fi negativ, va trebui să îi reţină permisul de conducere pentru o perioadă de 90 zile. În acel moment inculpatul şi-a schimbat atitudinea, devenind nemulţumit de ceea ce îi fusese comunicat. El a scos din portofel o bancnotă în valoare de 100 lei şi i-a înmânat-o agentului de poliţie, întrebându-l în acelaşi timp cât îl costă ca să plece", se arată într-un comunicat remis joi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

"Agentul de poliţie a refuzat mita, chiar dacă inculpatul a insistat"

Conform sursei citate, "agentul de poliţie a refuzat mita, chiar dacă inculpatul a insistat".

"În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii în vederea confiscării speciale asupra sumei de 100 de lei ridicată de la inculpat. (...) Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalului Braşov", se mai arată în comunicatul citat.

La data de 21 iulie, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Braşov, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov a dispus trimiterea în judecată a bărbatului, cetăţean străin, acesta fiind cercetat pentru comiterea infracţiunii de dare de mită, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: ATV-ul, cea mai mare țeapă în materie de siguranță rutieră. Titi Aur explică la ce riscuri te expui când conduci acest vehicul