Dronă căzută la Galaţi, dronă explodată la Constanţa, explozie pe vas în zona exclusivă a României. Pe cine se bazează România?

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În ultimele săptămâni, mai multe incidente pe teritoriul sau în apropierea României au ridicat mari semne de întrebare. Amintim aici drona căzută pe un bloc de la Galaţi, drona explodată în Portul Constanţa, dar şi explozia de pe vasul LPG Gas Lisbon, din Marea Neagră.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a menţionat toate incidentele apărute în ultima perioadă, dar şi faptul că, în contextul exploziei de pe vasul LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, Kazahstan anunţă că ar putea bloca livrările de ţiţei. În acest context, poate România să protejeze Zona Economică Exclusivă, unde va fi amplasată şi platforma Neptun Deep?

"Rapid trebuie găsite variante de alertă, inclusiv cele defensive, pentru că aşa cum foarte bine aţi menţionat, consecinţele pot fi dramatice, mai ales cele de natură economică. Evident, şi cele securitare. Din câte am înţeles, rafinăria Petromidia este formatată pentru ţiţei care vine din Kazahstan. În egală măsură, parţial este şi rafinăria Petrobrazi, care foloseşte atât produse energetice din România, dar şi din Kazahstan. În condiţiile blocării, având în vedere că din producţie internă nu putem asigura mai mult de 20-25%, înseamnă că trebuie să ne aprovizionăm de pe piaţa SPOT. Asta înseamnă Libia, Africa de Vest. La un preţ care, în acest moment, e impactat de criza din Iran. Uitaţi cum se leagă lucrurile în aşa fel încât situaţia poate deveni dramatică", a declarat Cristian Diaconescu.

Turcia, rol serios în apărarea Mării Negre

"În al doilea rând, zona economică exclusivă, zonă contiguă, până la Marea Teritorială, unde se află inclusiv platforma Neptun Deep care ar trebui să devină funcţională de la 1 ianuarie 2027. Ce se intenţionează în ceea ce priveşte energia va trebui să reprezinte o temă foarte serioasă pe care să ne-o asumăm naţional, în primul rând. Pentru că, într-adevăr, zonele de competenţă sunt ambigue din perspectiva NATO. Să fim cât se poate de clari. Aşa cum statele de la Marea Baltică se ocupă de securitatea zonei din toate perspectivele, şi la Marea Neagră trebuie să găsim acel tip de parteneriat. Turcia are cea mai puternică flotă în zonă şi o influenţă extrem de serioasă, politico-militar. Dar avem şi Convenţia de la Montreux. Deci orice sprijin militar în Marea Neagră se supune unor limitări, constrângeri de localizare, de câteva săptămâni. E vorba de tranzitul prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele. Deci Turcia clar ar avea un rol foarte serios din această perspectivă", a declarat Cristian Diaconescu.