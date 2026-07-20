Judit Polgar refuză propunerea premierului Peter Magyar de a deveni președinta Ungariei

Judit Polgar, legenda maghiară a șahului, refuză propunerea de a deveni președinte. Sursa foto: Agerpres

Fosta campioană mondială la șah Judit Polgar a respins oferta premierului Peter Magyar de a candida la funcția de președinte al Ungariei.

Fosta campioană mondială la şah Judit Polgar a refuzat invitaţia de a ocupa funcţia de preşedinte al republicii care i-a fost adresată de premierul Peter Magyar, relatează AFP şi index.hu.

Cum își motivează Polgar decizia

Marea maestră la şah a explicat pe pagina sa de socializare că nu simte că are puterea necesară pentru misiunea istorică de a uni o naţiune divizată.

„Nu simt că am puterea de a-mi asuma responsabilitatea istorică de a uni o naţiune divizată; prin urmare, nu pot accepta invitaţia", a scris Judit Polgar într-o postare distribuită pe pagina sa de socializare.

„Apreciez enorm gestul prim-ministrului de a propune un candidat independent, situat deasupra politicii de partid pentru funcţia de preşedinte, în ciuda ponderii parlamentare semnificative a partidului său”, a menţionat ea.

Duminică, 16 personalităţi din domeniile ştiinţei, culturii şi sportului i-au scris lui Agnes Forsthoffer, preşedinta parlamentului, propunând ca Judit Polgar să fie invitată să candideze şi să fie aleasă în funcţia de şef al statului; duminică, Magyar a scris pe Facebook că se va întâlni cu Polgar luni şi că ar considera o onoare dacă aceasta ar accepta nominalizarea.

Mai devreme în cursul zilei de luni, lidera grupului Tisza, Andrea Bujdoso, a declarat că acesta a convenit în unanimitate că Polgar este cel mai potrivit candidat pentru funcţia de preşedinte, potrivit Agerpres.

Refuzul lui Judit Polgar obligă acum coaliția de guvernare condusă de partidul Tisza să identifice un alt candidat pentru funcția de președinte. Presa maghiară notează că, având majoritate de două treimi în Parlament, formațiunea lui Peter Magyar are suficiente voturi pentru a impune viitorul șef al statului.

De ce își încheie Tamas Sulyok mandatul înainte de termen

Amintim că preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, a promulgat sâmbătă cel de-al 17-lea amendament la Legea Fundamentală, care prevede încetarea mandatului şefului statului în funcţie în ziua următoare intrării în vigoare a modificării constituţionale, transmite MTI.

Amendamentul a fost promovat de guvernul condus de premierul Peter Magyar, liderul partidului TISZA (Respect şi Libertate), formaţiune de centru-dreapta, proeuropeană şi anticorupţie, care a câştigat alegerile din aprilie cu o majoritate de două treimi. Magyar a argumentat că măsura este necesară pentru punerea în aplicare a reformelor constituţionale şi instituţionale promise după schimbarea de guvern şi a susţinut că preşedintele Tamas Sulyok, ales de fosta majoritate Fidesz-KDNP, este asociat fostului regim.

Tamas Sulyok, ales în 2024 de Parlamentul ungar cu sprijinul majorităţii Fidesz-KDNP conduse de fostul premier Viktor Orban, ar fi trebuit să îşi încheie mandatul în martie 2029. În urma adoptării amendamentului constituţional, mandatul său va înceta însă la ora 00:00, pe 20 iulie. În conformitate cu dispoziţiile Legii Fundamentale, Agnes Forsthoffer, preşedinta Parlamentului, va exercita temporar atribuţiile şefului statului, potrivit declarațiilor premierului maghiar.

Cine este Judit Polgar

Judit Polgar este considerată cea mai valoroasă șahistă din istorie, devenind mare maestru la doar 15 ani și doborând recordul de precocitate deținut până atunci de Bobby Fischer. Spre deosebire de majoritatea jucătoarelor din generația sa, ea a concurat aproape exclusiv în turnee masculine, unde a obținut victorii de prestigiu împotriva unor campioni mondiali precum Garry Kasparov și Anatoli Karpov.

De-a lungul carierei, Judit fost prima femeie care a participat la Campionatul Mondial masculin de șah și a depășit pragul de 2.700 de puncte Elo, fiind inclusă în elita mondială a acestui sport. Retrasă din competiții în 2014, Polgar este implicată în promovarea șahului și în proiecte educaționale. Ea rămâne una dintre cele mai respectate personalități din Ungaria.