A fost lansat Uber Boat în Europa! Destinațiile unde poți închiria bărci cu skipper, direct din aplicație

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Uber a lansat noul său serviciu pentru ambarcațiuni, Uber Boat by Click & Boat.

Serviciul Uber Boat by Click&Boat a fost lansat în Ibiza, Lisabona și Riviera Franceză. Mallorca nu face parte din acest prim val, dar nu are mult de așteptat. Insula a fost numită direct de Uber ca una dintre destinațiile emblematice ale Spaniei pentru implementarea mai largă, alături de Barcelona, ​​Valencia, Alicante, Malaga și Tenerife.

Ideea a fost dezvăluită la evenimentul GO-GET 2026 al Uber din New York, unde compania a confirmat un nou parteneriat cu Click&Boat, cea mai mare platformă de închiriere de ambarcațiuni din Europa, cu o flotă de peste 55.000 de ambarcațiuni. În loc să dețină ambarcațiuni, Uber încorporează o flotă în aplicația sa, în timp ce ambarcațiunile aparțin unor operatori locali independenți, autorizați.

Lansarea croazierelor din Ibiza, Lisabona și Riviera Franceză a fost prima mișcare, luna aceasta. Utilizatorii din aceste destinații pot deja rezerva excursii de o zi cu skipper, croaziere la apus și excursii de coastă prin intermediul aplicației Uber, răsfoind mai multe opțiuni înainte de a finaliza rezervarea pe platforma Click&Boat.

Lunile de vârf de vară înregistrează în mod obișnuit o cerere puternică pentru croaziere scurte de lux și curse charter de o zi de-a lungul coastei, iar acesta este exact segmentul pe care Uber Boat este conceput să îl deservească, scrie www.imperial-properties.com.

Cum funcționează Uber Boat by Click&Boat

O filă dedicată „Barcă” apare în cadrul aplicației Uber existente, alături de curse și livrare de mâncare. Utilizatorii răsfoiesc navele disponibile și pachetele de excursii de o zi cu skipper după dată, dimensiunea grupului și tipul de barcă. Rezervarea și plata se efectuează pe platforma Click&Boat, accesibilă direct din aplicația Uber. Fiecare călătorie listată include un skipper profesionist, deci nu este necesar un permis de navigație din partea oaspetelui.