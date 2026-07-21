Bombă socială în România, în următorii 7 ani. Adrian Negrescu cere stimularea natalităţii. "Destin economic vulnerabil"

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Economistul Adrian Negrescu cere stimularea natalităţii în România şi anunţă o adevărată bombă socială în următorii 7 ani.

"Cred că trebuie să găsim o soluţie ca măcar veniturile mici să beneficieze de nişte compensări, de nişte scutiri de taxe. Sau să încercăm măcar să ajutăm familiile cu copii, cele mai afectate de inflaţie şi de scăderea asta a economiei. Altfel spus, să găsim soluţii pentru ca familiile cu 1-2 copii, nu cu 3 copii cum e acum limita, să aibă un ajutor fiscal. Măcar să le deducem o parte din cheltuielile pe care le fac cu grădiniţa, cu cumpărăturile esenţiale, cu şcoala, cu tot ceea ce ţine de viaţa de zi cu zi. Astfel încât să facem curaj românilor tineri să dea naştere unor copii.

În orizontul următorilor 7 ani, vor ieşi la pensie 1,3 milioane de oameni. Decreţeii! Va fi o bombă socială. Dacă nu încercăm să stimulăm natalitatea, s-ar putea ca peste 10-15 ani să nu mai aibă cine să muncească în România. Populaţia României va scădea spre 15 milioane de locuitori, conform INS, iar mai mult de un sfert vor fi persoane peste 65 de ani. Dacă nu ne aplecăm spre zona de stimulare a natalităţii, de ocrotire a familiei. Mi-e teamă că am putea avea un destin economic extrem de vulnerabil în următorii ani.

Haideţi să nu mai gândim de pe o zi pe alta ce trebuie făcut, ci să construim politici macroeconomice, menite să ne ajute măcar din punct de vedere al resursei umane în următorii ani", a declarat Adrian Negrescu la Totul despre Bani.

În perioada 2014-2025 în România s-au născut aproape 2 milioane de copii, iar în străinătate şi înregistraţi în România 390.000 de copii.

Cele mai recente proiecţii realizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), publicate vineri, cu ocazia Zilei mondiale a populaţiei, marcată în fiecare an pe data de 11 iulie, arată că populaţia României va ajunge la 15,633 de milioane de persoane, în 2080, faţă de 19,043 de milioane la 1 ianuarie 2025.

Comparativ cu 1 ianuarie 2024, se remarcă adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică prin reducerea populaţiei tinere (de 0 - 14 ani) cu 92.200 de persoane, ponderea acesteia reprezentând 15,4% în totalul populaţiei rezidente.