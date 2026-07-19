Dunărea, la un nou minim istoric: a scăzut atât de mult încât poate fi trecută la pas spre bulgari/ GALERIE FOTO

Dunărea, iulie 2026/ Apele Române Olt

Debitul Dunării a scăzut atât de dramatic încât puteți trece din România în partea bulgară pe jos, respectiv până spre mijlocul apei.

Debitul Dunării a ajuns la un minim istoric, de 1.650 de metri cubi pe secundă. La acest nivel, a mai fost în 2005. Apele Române precizează că, în acest moment, localitățile care depind de fluviu nu riscă să rămână fără apă potabilă, dar avertizează că resursele de apă trebuie folosite cu prudență.

”Astăzi, Dunărea atinge un nou minim istoric, respectiv vorbim de 1.650 m³/s, comparabil cu perioada lui 2005, iar această tendință de scădere se va menține, din păcate, în primele zile ale săptămânii imediat următoare. Sperăm însă că precipitațiile prognozate în bazinul Dunării pot să aducă un mic aport și situația să se îmbunătățească”, a declarat Ana Maria Agiu, reprezentant al Apelor Române, conform Digi24.

Aceasta a mai transmis: ”Este nevoie de foarte multă prudență în gestionarea resursei de apă și apelul nostru este, în aceste perioade, așa cum a fost și altădată, pentru economisirea apei și folosirea ei exclusiv pentru alimentarea cu apă, astfel încât apa de băut să ajungă pentru toți”.

”În unele zone ale Dunării, precum la Corabia, la confluența cu râul Olt, nivelul apei a scăzut atât de mult încât oamenii pot ajunge la pas până spre mijlocul apei, arată Apele Române Olt:

Dunărea atinge astăzi cel mai mic debit (istoric) din ultimii 30 de ani, respectiv de 1750 mc/s, având o tendință de scădere pentru următoarele 4-5 zile, ajungând până la nivelul de 1700 mc/s, conform prognozei de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Astfel, debitul actual al Dunării la Baziaș este comparabil cu valoarea minimă înregistrată în 2003 când Dunărea atingea debitul de 1650 mc/s. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în țară 1400 mc/s.

În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călărași-Cernavodă, au fost impuse restricții la folosințe (irigații), respectiv treapta III de restricții, care înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigații.

Începând de luni, 20 iulie, datorită precipitațiilor prognozate în bazinul hidrografic al Dunării, debitul Dunării la intrarea în țară va avea o tendință de creștere și va ajunge la 1900 mc/s. INHGA reactualizează zilnic prognoza pentru Dunăre, pentru un interval de maximum 7 zile, această prognoză fiind accesibilă publicului pe site-ul www.hidro.ro.

Pentru a preveni pe cât posibil impactul reducerii debitelor Dunării din această perioadă, Administrația Națională „Apele Române” și Hidroelectrica au început evacuări de debite controlate din acumulările de pe Olt (Hidroelectrica) și Argeș (Apele Române Argeș-Vedea) în vederea menținerii unor nivele minime pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la CNE Cernavodă.

Temperaturile ridicate și scăderea nivelelor pe Dunăre vor amplifica fenomenele de înflorire algală”.

foto: Apele Române Olt/ Facebook